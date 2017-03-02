من يخلف إنريكي ببرشلونة؟

كشفت صحيفة «أس» الإسبانية أن خليفة لويس إنريكي في برشلونة، لن يخرج عن 4 خيارات وهم: خوان كارلوس أونزو مساعد إنريكي، فالفيردي، رونالد كومان، وخورخي سامباولي مدرب إشبيلية.

وترى الصحيفة بأن سامباولي سيكون المدرب المقبل لبرشلونة لعدة أسباب أهمها أن النادي الكتالوني يتابع المدرب منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ابراهيموفيتش باقٍ..

قرر زلاتان إبراهيموفيتش البقاء ضمن صفوف مانشستر يونايتد للموسم المقبل، لكنه يحاول في الوقت الحالي الحصول على عام إضافي في عملية تمديد العقد، حيث ان عقده الحالي يتيح له التمديد التلقائي لموسم واحد فقط في حال وافق الطرفان على ذلك.

وطلب زلاتان من وكيل أعماله التفاوض مع مانشستر يونايتد على تمديد عقده لعامين إضافيين وليس عاماً واحداً، لأنه أحب الحياة في مانشستر ويشعر بالراحة أيضاً بارتداء القميص الأحمر.

اغويرو يزيد بإحراج سيتي..

رفع الأرجنتيني سرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي، مستوى الضغط على إدارة ناديه، في ما يخص مستقبله، وإمكانية رحيله أو بقائه الصيف المقبل، واشار عبر هيئة الإذاعة البريطانية: «إنه شيء واحد سيقوله النادي، وآخر سيقومون بإخباري به، دائماً أقول أنه في يونيو/حزيران المقبل سوف يتحدد كل شيء، يمكن للنادي أن يقول أي شيء ولكن في نهاية الموسم سوف يكون لهم لقاء معي».

واختتم: «أنا أريد البقاء ولكن الطريق طويل وبعيد جداً، لدي ثلاثة أشهر لتقديم أفضل ما لدي، وآمل أن نتمكن من تحقيق بعض الألقاب».

يورو 2024..

تنتهي يوم الجمعة، المهلة التي حددها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) للتقدم لاستضافة نسخة بطولة أمم أوروبا 2024، والتي أبدت ألمانيا وتركيا اهتماما بتنظيمها حتى الآن.

ومن بين الشروط الواجب توافرها في الدول المتقدمة لاستضافة البطولة أن تكون بها تسعة أو عشرة ملاعب على الأقل، على أن يكون بينها اثنان أو ثلاثة بسعة لا تقل عن 50 ألف متفرج، وثلاثة بسعة 40 ألفاً وأربعة بسعة 30 ألفاً كحد أدنى.

وتراجعت ست دول بشمال أوروبا وهي الدنمارك والنرويج والسويد وايسلندا وفنلندا وجزر فارو، عن فكرة التقدم بملف مشترك لاستضافة البطولة.