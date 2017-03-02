هل تلقى “النجمة” مساعدة من الحكام لهزيمة “الصفاء”؟!..

هل ساعد الحكمة هادي سلامة فريق النجمة على تجاوز نظيره الصفاء، كما الإبقاء على حظوظ بطل كأس لبنان في المنافسة على لقب الدوري اللبناني، وذلك بعد احتسابه 3 ركلات جزاء للنجماويين وطرد لاعباً صفاوياً في الثلث الأخير للقاء الذي انتهى للنجمة 2-1، في المباراة التي اجريت الخميس على ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري في صيدا، بافتتاح الجولة التاسعة عشرة.

وكثر الكلام بمواقع التواصل الاجتماعي عقب المباراة عن الحالات التحكيمية المذكورة، حيث سأل موقع “اللواء” خبيراً تحكيمياً حول ما حصل، حيث اكد ان احتساب سلامة لركلتي الجزاء الاولى والثانية، كان قراراً جريئاً منه، حيث ان صحتهما لا غبار عليه إطلاقاً، ولكن هذا لا يعني ان ركلة الجزاء الثانية التي أهدرها أكرم مغربي لم تكن صحيحة، بل ان للحكم مطلق الحرية في احتساب خطأ بمثل هذه الحالات من عدمه، كما ان الكثير من ملاعب العالم شهدت ركلات جزاء من هكذا اخطاء، لكن ومهما يكن من امر، فان الكرة اهدرت، ولَم تغير بمجرى المباراة.

اما طرد لاعب الصفاء علي عيسى فهو واضح بعد نيله الانذار الثاني، علماً ان الحكم سلامة استعمل الرأفة مع مدافع الصفاء وليد اسماعيل، الذي كان يستحق بطاقة من اللون الأحمر، ودائماً وفقاً لرأي الخبير التحكيمي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه.

وفِي التفاصيل، كانت ركلة الجزاء الاولى صحيحة وواضحة دون اَي لَبْس فيها، بعدما عرقل وليد اسماعيل، النجماوي نادر مطر داخل المنطقة المحرمة، اما ركلة الجزاء الثانية والتي اهدرت فجاءت آثر خطأ على خالد تكه جي، وهي مخالفة لا تختلف عن الأخطاء الاخرى، لكن الخبير التحكيمي اشار بانه كان يمكن للحكم سلامة عدم احتسابها ركلة جزاء، لكنه بالوقت عينه لم يذنب باحتسابها، اما الركلة الثالثة، فاحتسبها الحكم بعد تسديدة لكوفي صدها مدافع الصفاء بيده، وهي صحيحة ولا غبار عليها إطلاقاً، كما اشار الخبير التحكيمي.

وصعد النجمة بفوزه إلى المركز الثاني في الترتيب برصيد 35 نقطة، بفارق نقطتين خلف العهد متصدر الترتيب (37 نقطة)، فيما توقف رصيد الصفاء عند 27 نقطة في المركز السادس.