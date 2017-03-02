هل يعود الموقوفون؟..

نقلت صحيفة «التلغراف» الاغترابية عن المدير الفني لمنتخب كرة القدم، بأنه توجه برسالة للاتحاد لرفع العقوبة عن الحارس محمد حمود واللاعبين أحمد زريق وعلي السعدي ومحمد جعفر وأكرم مغربي، وقال أنهم من الأفضل في مراكزهم على صعيد المنتخب الوطني كما وكشف أنه تحدث سابقاً مع رئيس الاتحاد المهندس هاشم حيدر وأمين عام الاتحاد جهاد الشحف، بهذا الخصوص.

إشاعات أم تمويه؟..

رفض رئيس لجنة كرة السلة بنادي هومنتمن غي مانوكيان الإدلاء بأي تعليق، حول الكلام عن التعاقد، مع لاعب ارتكاز «الرياضي» السابق إيليجا هولمان وأكّد انّ هذا الكلام عار عن الصحة مشيرا الى ان «هناك محاولات كثيرة لأذية هومنتمن عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهذا الامر تخطى حدود المنطق في الايام الاخيرة»، وإن وُجدت اي رغبة بالتعاقد مع اجنبي جديد فانه سيُعلنه بنفسه.

كل النجوم لبنانياً..

يحضِّر الإتحاد اللبناني لكرة السلة لأسبوع «كل النجوم»، والذي سيقام مطلع نيسان المقبل. ويعمل الإتحاد في الوقت الراهن على وضع اللمسات الاخيرة للإعلان عن هذا النشاط اللافت، وينقسم اسبوع كل النجوم عادة على مدى يومين او ثلاثة، فتقام في البدء المسابقات الفردية مثل تحدي الثلاثيات وسلام دانك قبل ان تُتوج بمباراة النجوم الاساسية، والتي يرتقب بأن تكون قبلة للجماهير.