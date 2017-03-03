الصفقة انفضحت!..

كشف موقع «اللواء» ان مفاوضات بين الصفاء والعهد، أثمرت عن اتفاق شبه نهائي بانتقال الحارس الدولي مهدي خليل الى العهد وستكون القيمة المالية للصفقة قياسية وتتراوح أرقامها بين 450 و500 الف دولار أميركي وبعقد لثلاث سنوات، اما نفي الحارس لهذه الصفقة، فسببه البلبلة الذي اثارته بمواقع التواصل، اذ طلب من خليل التكتم عليها، وتأجيل الإعلان عنها، وحتى نهاية الموسم.

أجنبي الحكمة..

اكد المدير الفني لفريق الحكمة السلوي فؤاد أبو شقرا، انّ لاعب الإرتكاز النيجيري كيني أديليكي (206 سنتم، و33 عاماً)، هو الأجنبي الجديد وسيكون متواجداً امام الشانفيل السبت ببطولة لبنان، ويشار بأن أديليكي، قادم الى لبنان من الدوري التركي، حيث لعب مع فريق فاينل سبور غينسليك بورسا بالدرجة الثانية، ويملك معدل 13.2 نقطة مع 13.8 متابعة خلال المباراة الواحدة.

لا خوف زغرتاوياً..

اكد التونسي طارق جرايا، المدير الفني لفريق السلام زغرتا، بأن الْفَوْز هَدَف فريقه، بمواجهة العهد المتصدر، ليحافظ على حظوظه بالمنافسة، وأنه سيخوض اللقاء باحترام كامل لمنافسه ولكن بعيداً عن أي عقدة خوف، وكشف جرايا، عن اجتماعه مع رئيس النادي، الأب اسطفان فرنجية، وذلك من أجل رفع سقف الحوافز للاعبين، بحال فوزهم على العهد، والذي يقلص الفارق خلفه لنقطة واحدة.