«أم المباريات» تجمع العهد والسلام بمعركة تحدِّد ملامح بطل الدوري

يستضيف ملعب أمين عبد النور في بحمدون السبت (15:00)، قمة الدوري اللبناني لكرة القدم بين العهد المتصدر، ووصيفه السلام زغرتا، بمواجهة ستحدد ملامح المنافسة في الجولات الأخيرة من بطولة لبنان. وتفصل 4 نقاط بين العهد الأول (37 نقطة) والسلام زغرتا ثالث الترتيب (33 نقطة).

وسيمنح الفوز العهد أفضلية كبيرة في الصراع على اللقب الخامس بتاريخه بعد أعوام 2008 و2010 و2011 و2015، فيما خسارته ستنعش آمال الفريق الشمالي بلقبه الأول، في تاريخ الدوري اللبناني.

وستمثل المواجهة أهمية أيضاً بالنسبة لطرف ثالث، هو النجمة ثاني الترتيب برصيد 35 نقطة، والذي كان افتتح الجولة التاسعة عشرة، الخميس بتخطيه الصفاء 2-1 في صيدا، علماً أن النجمة بطل كأس لبنان يتربص بالفريقين، قبل مواجهتهما بالجولتين الأخيرتين من الدوري.

ومن المنتظر أن تأتي المباراة على درجة عالية من الندية، ولا سيما أن الفريقين يضمان أسماء لامعة خصوصاً في الهجوم حيث يبرز من العهد محمد حيدر وأحمد زريق والسنغالي ابنو با والتونسي يوسف المويهبي، ومن السلام أمادو نياس ثالث ترتيب الهدافين (7 أهداف) ومايكل هيلغبي وحسن القاضي، كما ينتظر السلام عودة مهاجمه الدولي إدمون شحادة بعد ان غاب عن المباراة الأخيرة مع الصفاء بسبب الإيقافه.

ويغيب عن السلام البرازيلي ليوناردو المصاب، ولاعب وسطه عمر زين الدين، الذي سافر للاحتراف في الدوري الاندونيسي. ويعتبر السلام زغرتا مفاجأة الموسم الحالي إذ يقدم أفضل عروضه منذ سنوات، بعد أن تحول من فريق ساعٍ إلى الهروب من مأزق الهبوط، لمنافس قوي على اللقب، بقيادة مدربه التونسي طارق جرايا.

ويسعى العهد لتجاوز تعثره المفاجئ في مباراته الأخيرة مع النبي شيت (1 – 2)، وذلك بعد أن حافظ على سجله نظيفاً من الهزائم منذ بداية مرحلة الإياب.

ويملك العهد رابع أقوى هجوم في الدوري بــ30 هدفاً بعد الأنصار (33) والنجمة (32) فالسلام بــ31 هدفاً، ويبدو دفاع العهد أكثر ثباتاً بعد تلقيه 14 هدفاً فقط في 18 جولة جرت حتى الآن، فيما اهتزت شباك السلام 26 مرة.

ويحل الانصار الرابع (29 نقطة) ضيفا على النبي شيت الخامس (28 نقطة) على ملعب بلدة النبي شيت البقاعية السبت أيضاً (15:00).

وتقام الاحد 3 مباريات بتوقيت واحد (15:00) مرتبطة بمعركة الهبوط الى الدرجة الثانية، فيلعب شباب الساحل العاشر (19 نقطة) مع ضيفه الاجتماعي طرابلس متذيل الترتيب (8 نقاط) على ملعب العهد.

ويستضيف الراسينغ السابع (27 نقطة) والطامح لاحتلال مركز ضمن أندية النخبة الاخاء الاهلي عاليه التاسع (20 نقطة) على ملعب طرابلس البلدي.

ويحل طرابلس الحادي عشر (16 نقطة) والذي سيخوض المباراة بقيادة مدربه الجديد وارطان غازاريان ضيفاً على التضامن صور الثامن (24 نقطة).