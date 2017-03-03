كم سيغيب غاريث بيل؟..

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، عقوبة الدولي الويلزي غاريث بيل لاعب ريال مدريد، بعدما تلقى البطاقة الحمراء، بمباراة لاس بالماس والتي انتهت بالتعادل (3-3). ووفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن اللجنة قررت إيقاف بيل لمباراتين فقط، وأشارت الصحيفة، إلى أن ريال مدريد سيسعى لتقديم استئناف ضد العقوبة إلى لجنة الاستئناف.

فرنسا وريال يبكيان كوبا..

توفي أسطورة كرة القدم الفرنسية ونادي ريال مدريد ريمون كوبا عن عمر ناهز 85 عامًا بعد معاناة طويلة مع المرض. وكان كوبا أحد نجوم فريق ريال مدريد الذي تفوق أوروبيًا في خمسينيات القرن الماضي، حيث فاز بثلاثة كؤوس أوروبية، كما توج بجائزة الكرة الذهبية عام 1958، كما حقق خلال مسيرته أربعة ألقاب فرنسية محلية، ومثَّل فرنسا في 45 مباراة بين عامي 1952 و1962، وسجل 18 هدفاً، وكان أحد أبرز اللاعبين في نهائيات كأس العالم 1958، وكان آخر ظهور لكوبا في ملعب سانتياغو برنابيو خلال تكريم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة الكرة الذهبية مؤخراً. ونعى الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، أسطورة كرة القدم الفرنسية، واصفاً إياه «بأحد الرياضيين الأكثر تقديراً» في بلاده.

سامباولي يرفض تدريب برشلونة..

نفى الأرجنتيني خورخي سامباولي، مدرب نادي إشبيلية، الارتباط بفريق برشلونة، بعد إعلان لويس إنريكي الرحيل عن الفريق الكتالوني نهاية الموسم الجاري، وأكد سامباولي، لموقع «فور فور تو»، بعد فوز النادي الأندلسي 1-0 على أتلتيك بيلباو، أنه متصل بالمشروع الرياضي في إشبيلية حتى الموت.

اللاعبان المنقذان..

أشاد كارلوس لارينو طبيب فريق ديبورتيفو لاكورونيا، بالدور البطولي لثنائي أتلتيكو مدريد، غابي وفرساليكو، خلال إنقاذ حياة زميلهما في الفريق فرناندو توريس، عقب الإصابة التي تعرض لها الأخير، خلال مواجهة الفريقين، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، وأوضح: «أصيب في رأسه وتعرض لفقدان الوعي، وفي هذه الحالة عادة ما يحدث فقدان للذاكرة».

وقال:«تعامل غابي وفرساليكو معه؟ نعم، انهما فعلا ما يجب فعله، وغابي قام بمحاولة لإخراج لسان توريس من فمه، عمل رائع للثنائي».