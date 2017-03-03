اين سيقام ديربي الرياض؟

تقرر وبشبه نهائي إقامة مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم على استاد الملك فهد الدولي.

وبحسب تقارير صحفية رفضت لجنة المسابقات أن تلعب المباراة على أرضية استاد الأمير فيصل بن فهد حيث من المتوقع أن تشهد المباراة حضور جماهيري كبير ولن يتحملها سوى استاد الملك فهد “الدرة” الذي يتسع لـ 60 ألف متفرج عكس ملعب استاد الأمير لا يتسع سوى لـ 24 ألف متفرج.

وعن تأثر أرضية استاد الملك فهد جراء إقامة عروض للسيارات قبل موعد المباراة بأكثر من 12 يوم قال مصدر باللجنة إن تم اتخاذ كل إجراءات حماية الأرضية ولن يكون هناك أي تأثر وسيكون الملعب جاهز تماماً لأقوى مباريات كأس الملك.

وأكد المصدر إن هناك شرط جزائي على الشركة المتعهدة لعرض السيارات، في حالة تضرر الملعب سيتم إعادة زراعته وإصلاح كل الأضرار.