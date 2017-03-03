برشلونة لتحصين صدارته وليفربول لتعويض خيباته بمواجهة أرسنال

يبحث برشلونة المتصدر عن متابعة نتائجه الجيدة محلياً لتعويض خيبته القارية، فيما يحتاج ريال مدريد الى حل سريع لتدهوره الراهن عندما يخوضان المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وسيلتقي برشلونة السبت مع ضيفه سلتا فيغو العاشر وذلك بعد ساعتين من حلول ريال مدريد على ايبار السابع. وحقق برشلونة 5 انتصارات متتالية، رفعته الى الصدارة بفارق نقطة عن ريال، والذي يملك مباراة مؤجلة مع سيلتا فيغو.

ويختتم اشبيلة الثالث بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد المرحلة على ارض ديبورتيفو الافيس الضعيف، اما اتلتيكو مدريد الرابع فيستقبل الاحد فالنسيا المتجدد.

وفي انكلترا تبرز قمة ليفربول امام ضيفه ارسنال السبت في المرحلة السادسة والعشرين، ويخوضها ليفربول وهو مهدد بعدم احتلال احد المراكز الاربعة الاولى المؤهلة الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، فالفريق الذي تصدر الترتيب لفترة وجيزة في تشرين الثاني/نوفمبر، قد يستهل مباراته ضد المدفعجية في المركز السادس اذا نجح مانشستر يونايتد في التغلب على ملعبه على بورنموث، اما في ارسنال، فبالاضافة الى تراجع مستوى الفريق، ينشغل مشجعو النادي بالتقارير عن استمرار المدرب الفرنسي ارسين فينغر في منصبه من عدمه، وسيستعيد ارسنال خدمات قطب دفاعه الفرنسي لوران كوسييلني ولاعب وسطه الويلزي ارون رامسي بعد تعافيهما من الاصابة، هذا ولن تكون مباراة تشلسي المتصدر سهلة امام جاره وست هام على الملعب الاولمبي الاثنين المقبل، اما مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني فيحل ضيفا على سندرلاند صاحب المركز الاخير في مباراة سهلة.

وفِي ايطاليا، تشهد المرحلة السابعة والعشرون لقاء قمة بين روما الثاني ونابولي الثالث السبت في الافتتاح، بينما سيسعى يوفنتوس الى التقدم اكثر نحو لقب سادس على التوالي على حساب مضيفه اودينيزي الاحد على الملعب الاولمبي في العاصمة.

ويسعى روما (59 نقطة) الى تجديد فوزه على نابولي (54 نقطة) بعدما هزمه في الذهاب في عقر داره 3-1، والتشبث بالمركز الثاني بفارق مريح من النقاط يؤهله للمشاركة مباشرة في مسابقة دوري ابطال اوروبا، بينما يتعين على صاحب المركز الثالث ان يشارك في الدور التمهيدي الثالث.

وسيعرف فريق «السيدة العجوز» الذي افادت تقارير صحافية عن احتمال مغادرة مدربه ماسيميليانو اليغري في نهاية الموسم، نتيجة اللقاء بين مطارديه قبل 24 ساعة من مواجهته مع اودينيزي الرابع عشر (29 نقطة).

وتبدو مهمة اتالانتا مفاجأة الموسم صعبة للاحتفاظ بالمركز الرابع (51 نقطة) عندما يستضيف فيورنتينا الثامن (41 نقطة)، لاسيما ان لاتسيو الخامس (50) الذي يحل ضيفاً على بولونيا الخامس عشر (28 نقطة)، ينتظر اي تعثر للدخول في مزاحمة مع نابولي على بطاقة التأهل غير المباشر الى المسابقة الاوروبية الاهم.

اما فِي المانيا، سيخوض بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب في الاعوام الاربعة الاخيرة اختباراً سهلاً نسبياً امام مضيفه كولن، السبت بالمرحلة الثالثة والعشرين بينما تنتظر بوروسيا دورتموند الثالث قمة ساخنة على ارضه يوم السبت امام ضيفه باير ليفركوزن الثامن.