توتي يقرر فسخ «زواجه الماروني» مع روما!

قرر أسطورة نادي روما «فرانشيسكو توتي» إعادة تقييم مستقبله مع فريق العاصمة الإيطالية، وهذا في ظل انزعاجه من ندرة الفرص التي بات يحصل عليها حالياً للمشاركة في المباريات.

وكانت آخر تلك الفرص مشاركة اقتصرت على 4 دقائق فقط في الديربي الأخير ضد لاتسيو في ذهاب نصف نهائي كأس كوبا إيطاليا، والذي خسره روما بثنائية نظيفة، وهو أمر جعل القيصر يفكر جدياً في تعليق حذائه.

ووفق مصادر صحيفة «كوريري ديلو سبورت» فإن صاحب الـ40 عاماً طلب اجتماعاً مع مالك النادي «جيمس بالوتا» من أجل مناقشة مستقبله، وهو اجتماع قد يخرج بنتائج مصيرية في مسيرة اللاعب الذي لم يرتد قميصاً طوال مسيرته سوى قميص الجيالوروسي.

ومن المنتظر خلال الاجتماع الاتفاق إما على تقديم عقد بموسم آخر لتوتي، أو الحل الآخر الأكثر واقعية بالاتفاق على الاعتزال بنهاية الموسم مع تقلد منصب ما داخل النادي لم يتم الكشف عن طبيعته بعد، هذا بالإضافة إلى وجود بعض التكهنات باحتمال شغل توتي لمنصب رفيع داخل الاتحاد الإيطالي.

وكان توتي اختير قبل ايّام، اللاعب الأكثر وفاءً لناديه في أوروبا، وذلك بعدما المثير من العروض والمغريات لترك نادي روما، سواء من داخل الدوري الإيطالي او خارجه.

وكان توتي اشار في لقاء مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية حول علاقته بروما: «لدي عشق لأمرين: روما (النادي) وكرة القدم. أنا متزوج من الإثنين. الكرة بالنسبة لي أكثر من لعبة. إنها كل شيء. وأكثر من ذلك حب روما.