رياضة يوم المرأة..

تنظم المؤسسة الأميركية لإغاثة اللاجئين في الشرق الأدنى (أنيرا) دورياً رياضياً عند الثالثة والنصف من عصر يوم الثلاثاء ٨ آذار ٢٠١٧ في ملعب مدرسة عمر فاخوري في بئر حسن، بيروت. يأتي الدوري ضمن الفعاليات التي تقيمها أنيرا بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، وفي إطار برنامج «رياضة من أجل التنمية» الذي تنفذه أنيرا بالشراكة مع منظمة Street Football World وبدعم من الاتحاد الاوروبي لكرة القدم والمكتب الفيدرالي الألماني لشؤون الهجرة.

هذا وسيجمع الدوري ٣٠٠ شاب وشابة من الجنسيات اللبنانية والسورية والفلسطينية تتراوح أعمارهم ما بين ١٠-١٨ عاماً، وذلك بالتعاون مع ثمانية أندية رياضية من بيروت وجبل لبنان. وسيتنافس المشاركون ذكوراً وإناثاً جنباً إلى جنب في لعبة كرة قدم ثلاث، وهي لعبة مشابهة لكرة القدم، لكنها تركز على مهارات الحوار والتعاون وتقبل الآخر أثناء اللعب، وذلك عبر توافق الفرق المتنافسة على قواعد اللعبة وقوانينها والاستغناء عن دور الحكم.

ويشمل برنامج «رياضة من أجل التنمية»، الذي يأتي الدوري في سياقه، صفوفاً رياضية تدريبية للشبان والشابات عن قواعد لعبة كرة قدم ثلاث، بهدف تنمية مهارات حل النزاعات والتعاون والتواصل الفعَّال في ما بينهم، كما يشمل دورات تدريبية للمدربين والمدربات لتعزيز مهاراتهم الحياتية والتقنية.

وكانت الأمم المتحدة حددت الثامن من آذار يوماً عالمياً للمرأة. وتحتفل انيرا بهذه المناسبة عبر سلسلة من النشاطات التوعوية الهادفة في مختلف المناطق اللبنانية. وعلى غرار هذا الدوري، تنظم انيرا نشاطات مشابهة في مدينة بعلبك وفي مدينة صور لتعزيز اندماج الشابات في الأنشطة الرياضية الهادفة في مجتمعاتهن.

ماجيك فوتسال بالبيال..

تحتضن العاصمة اللبنانية بيروت حدثاً رياضياً دولياً كبيراً يتمثّل بمباراة «ماجيك فوتسال» في تظاهرة للعبة كرة الصالات هي الأولى على هذا المستوى في وطن الأرز وفي الشرق الأوسط. فالمباراة ستقام في «البيال» عند الساعة الخامسة والنصف من عصر السبت 4 آذار الجاري برعاية «بنك بيروت» و«كومرشال انشورنس» وتحت اشراف الاتحاد اللبناني لكرة القدم وبتنظيم من «سبور ايفازيون» و«بي برودكشن». وستكون بيروت عاصمة الفوتسال في القارة الآسيوية والعالم ليوم واحد. فالطرف الأول من المباراة يضم ستة نجوم دوليين برزوا في عالم كرة القدم والفوتسال وغنيِّين عن التعريف وهم قائد منتخب ايطاليا ونادي آ سي ميلان الايطالي السابق باولو مالديني وافضل لاعب في تاريخ الفوتسال البرازيلي فالكاو والويلزي راين غيغز لاعب منتخب ويلز السابق و«ايقونة» نادي مانشستر يونايتد الانكليزي الشهير والايطالي الفذ باولو مالديني والأيراني فاهيد شمساي احد ابرز اللاعبين في القارة الآسيوية والعالم وحارس المرمى الصربي زوران راكيسيفيتش والهولندي نبيل أكعزون الغنيين عن التعريف.

وسيتواجه نجوم العالم مع فريق «بنك بيروت» الذي دخل بقوة الى عالم الفوتسال في فترة وجيزة وحقق انجازات كثيرة واحرز لقب بطولة لبنان للدرجة الأولى في عامي 2014 و2015 وكأس لبنان عامي 2015 و2016 وكأس السوبر في عام 2015 والمركز الخامس في بطولة آسيا في العام 2015.

افتتاح تزلج آسيا..

افتتحت رسمياً بعد ظهر الجمعة بطولة آسيا الـ26 للناشئين في التزلج على الثلج خلال حفل أقيم في فندق المزار انتركونتننتال في كفردبيان.والبطولة، التي سينظمها الاتحاد اللبناني للعبة السبت والأحد 4 و5 آذار الجاري على منحدرات المزار كفردبيان تحت اشراف الاتحاد الآسيوي للعبة، مخصصة لمواليد( 1996-2000) للاناث والذكور. حضر حفل الافتتاح رئيس مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة محمد عويدات، رئيس الاتحاد اللبناني للعبة شربل سلامة ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي وأمين صندوق الاتحاد اللبناني يوسف شامل خليل ممثلاً رئيس الاتحاد الآسيوي هذا، وستنطلق المسابقات عند الساعة الثامنة من صباح السبت .

تشارك في البطولة 11 دولة آسيوية وهي النيبال، اوزباكستان، طاجاكستان، قرغيزستان، باكستان، الهند، كازاخستان، كوريا الجنوبية، ايران، منغوليا ولبنان.كما سيشارك متزلجون من فرنسا(من خارج القارة الآسيوية) في البطولة. يشار الى ان النقاط المسجلة من قبل اللبنانيين ستحتسب ضمن بطولة لبنان لفئة الأولاد للعام الجاري.

الصداقة بصدارة اليد..

عزز فريق الصداقة صدارته لترتيب الدوري اللبناني في كرة اليد برصيد 15 نقطة، بعدما حسم مواجهته أمام الجيش اللبناني (32-26)، فيما ارتقى الشباب مار الياس (15 نقطة) حامل اللقب الى المركز الثاني بفوزه المثير على فوج إطفاء بيروت (26-23)، في افتتاح مباريات المرحلة الخامسة في قاعة حاتم عاشور، وكان أفضل مسجل في المباراة لاعب الصداقة عمر طرابلسي برصيد ثمانية أهداف، وفي صفوف الجيش أكرم الشيخ حسين برصيد 7 أهداف.

وفي المباراة الثانوية، كان لاعب الخاسر حسين شاهين افضل مسجل في المباراة برصيد 11 هدفاً، فيما كان أحمد شاهين الأفضل من الفائز بـ7 أهداف.

استقالة إعلامية آسيوياً..

في خطوة لافتة، قدم نائب رئيس الاتحاد الاسيوي للصحافة الرياضية الماليزي احمد هواري استقالته من منصبه في الاتحاد أمس الجمعة الثالث من آذار/ مارس 2017.

وتحمل هذه الاستقالة خصوصية ورمزية معينة خصوصاً ان هواري كان رئيس اللجنة المنظمة للكونغرس الاخير الذي عقد في ماليزيا وكان شاهداً على ما طرح من علامات استفهام حول اداء رئيس الاتحاد البحريني محمد قاسم والمشاكل المالية التي تعصف بعمل الاتحاد.

وجاءت استقالة احمد هواري لتفاقم من المشاكل التي يعاني منها المكتب التنفيذي للاتحاد الاسيوي بعدما ارتفع عدد الاستقالات الى 7 حيث انضم نائب الرئيس الماليزي الى نائبي الرئيس القطري محمد حجي والايراني ميسم امان ابادي اضافة الى الامين العام الباكستاني امجد عزيز مالك و3 اعضاء في المكتب التنفيذي هم الكوري الجنوبي هي يونغ والياباني سين كونغ والكويتي سطام السهلي الذي استقال الخميس.

واكد هواري في بيان الاستقالة انها جاءت على خلفية مخالفات وردت في التقرير المالي الذي عرض اثناء اجتماع المكتب التنفيذي في الثامن والعشرين من شباط/ فبراير الماضي، والذي كشف على العديد من المصروفات غير المدعمة بأوراق رسمية.

وطالب هواري بالدعوة الى انتخابات جديدة بأسرع وقت لحل هذه القضية.