ما هي اخر تطورات الإصابة الخطيرة لتوريس بعد بلعه لسانه وفقدانه الوعي؟..

عبر مهاجم أتلتيكو مدريد فرناندو توريس عن شكره وامتنانه للجميع، على دعمهم الكبير له في محنته، وذلك عبر تغريدة نشرها الحساب الرسمي لأتلتيكو مدريد منسوبة للنجم الإسباني.

وتعرض توريس لإصابة بالغة في مباراة فريقه أمام ديبورتيفو لاكورونيا (1ـ1)، ضمن الجولة 25 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث سقط مغمى عليه وفقد الوعي بعد أن تعرض لتدخل قوي من بيرغانتينوس مدافع ديبورتيفولاكورونا في الرأس، في الدقيقة 84 من المباراة.

وتدخل الطاقم الطبي لأتلتيكو مدريد لإخراج لسان اللاعب ومنعه من الاختناق، قبل أن يتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى.

وأكد الطاقم الطبي لأتلتيكو مدريد تحسن حالة اللاعب، وتجاوزه لمرحلة الخطر، إلا أنه سيبقى في المستشفى احترازيا.

وقال توريس في التغريدة التي نشرها حساب أتلتيكو مدريد في تويتر:”شكرا لكم جميعا على اهتمامكم بي، وعلى رسائل التشجيع. كان مجرد تخويف بسيط، آمل في العودة قريبا جدا!”