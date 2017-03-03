هل يزيد رونالدو اوجاع ريال مدريد؟

غاب نجم هجوم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الجمعة عن المران الجماعي للفريق عشية زيارة ملعب إيبار بالجولة السادسة والعشرين من الليغا، لتحوم الشكوك حول امكانية مشاركته في اللقاء.

وأجرى “الدون” تمرينات محددة مع أطباء العلاج الطبيعي بالنادي الملكي، لتصبح مشاركته في إيبورا محل شك، بحسب ما نقلته اليوم صحيفة (آس) الرياضية المدريدية.

وغاب أيضا عن مران الفريق الجماعي كل من الفرنسي رافائيل فاران والبرتغالي فابيو كوينتراو، اللذان قاما بتدريبات داخل صالة الألعاب الرياضية.

وتأخر نزول فريق المدرب زين الدين زيدان أكثر من نصف ساعة عن المران، والذي بدأ بدقيقة حداد حزنا على رحيل أسطورة الفريق السابق، ريمون كوبا.

وعزت الصحيفة هذا التأخر إلى الاجتماع الذي دار بين الجهاز الفني واللاعبين.

وكان ريال مدريد فقد خمس نقاط في أسبوع واحد بالدوري، ليتراجع إلى المركز الثاني في الجدول بفارق نقطة عن برشلونة، ولكن لديه مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيغو.