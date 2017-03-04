الشانفيل يرد الدين للحكمة مع “حبة مسك”.

فاز فريق الشانفيل على ضيفه الحكمة بفارق 7 نقاط وبنتيجة (89-82)، في اللقاء الذي جمعهما السبت في ديك المحدي، ضمن المرحلة الـ14 (الخامسة اياباً) من بطولة لبنان لكرة السلة.

وجاءت الارباع لمصلحة الفائز كالتالي: (26-15) و(19-26) و(20-16) و(24-25).

وهذا الفوز الخامس للشانفيل مقابل 9 هزائم، فيما تعرض الحكمة للخسارة العاشرة مقابل 4 انتصارات، علماً ان أهمية فوز الفريق آلمتني بفارق سبع نقاط، سيعطيه افضلية بالترتيب بعد خسارته ذهاباً أمامه بفارق ست نقاط.

وكان افضل مسجل من الشانفيل، الأميركي براندن طوماس الأفضل بـ25 نقطة منها 6 ثلاثيات من اصل 13 محاولة و6 متابعات و4 تمريرات حاسمة، في حين سجل باتريك رامبرت 23 نقطة منها 4 ثلاثيات من اصل 9 محاولات و6 تمريرات حاسمة، ودارين تاونز 20 نقطة و15 متابعة و2 “بلوك شوت”، وباسل بوجي 9 نقاط مع 14 متابعة و3 تمريرات حاسمة، وعلي فرحات 8 نقاط و3 متابعات و4 تمريرات حاسمة، ومازن منيمنة 4 نقاط.

وبصفوف الحكمة كان الاميركي تيريل ستوغلين أفضل مسجل بالمباراة برصيد 33 نقطة منها 3 ثلاثيات من اصل 11 محاولة و6 متابعات، وأضاف مواطنه كالفين غدفراي 22 نقطة و7 متابعات، فيما سجل النيجيري مايك ايفيبرا 17 نقطة و7 متابعات و6 تمريرات حاسمة، فيما اكتفى باتريك بو عبود بـ10 نقاط و7 متابعات، وهو اللبناني الوحيد الذي سجل للحكمة.

وتستكمل المرحلة عند الساعة 17:00 من بعد ظهر الاحد بمباراتين، حيث يلعب هومنتمن مع الاتحاد ميروبا في قاعة مزهر، بينما يستضيف الرياضي بيروت التضامن زوق في قاعة الرئيس صائب سلام في المنارة.