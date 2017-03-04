بنزيمة يعود لمستواه مع ريال مدريد بالتوقيت المناسب.

حرز النجم الفرنسي كريم بنزيمة هدفين وصنع ثالثا ليقود ريال مدريد إلى الفوز على مضيفه إيبار 4-1 السبت ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الأسباني لكرة القدم.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 59 نقطة ليعود إلى صدارة الدوري بفارق نقطتين أمام غريمه التقليدي برشلونة الذي يستضيف سيلتا فيغو لاحقاً، فيما توقف رصيد إيبار عند 39 نقطة في المركز السابع.

وفي غياب غاريث بيل وألفارو موراتا للإيقاف، وكذلك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المصاب، استعاد بنزيمة مذاق التهديف بعد أن أخفق في تسجيل أي هدف طوال المباريات السبع السابقة للريال في الدوري.

وتقدم ريال مدريد بهدفين سجلهما بنزيمة في الدقيقتين 14 و25 ثم أضاف جيمس رودريغيز الهدف الثالث للفريق بمساعة بنزيمة في الدقيقة 29 .

وفي الشوط الثاني، سجل ماركو أسينسيو الهدف الرابع للريال في الدقيقة 60 ثم رد إيبار بهدفه الوحيد في الدقيقة 72 عبر روبين بينا خيمينيز.