تداعيات استهداف السلام زغرتا لصالح العهد تتوالى واستقالة الدويهي اول الغيث..

صدر عن عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد اللبناني لكرة القدم ورئيس لجنة كرة الصالات سيمون الدويهي البيان التالي:

بعد ثلاث ولايات في اللجنة العليا واللجنة التنفيذية للعبة أعشقها منذ الصغر حاولت ان اكون فيها مسانداً لفريق عمل يسعى لتطويرها وإزدهارها.

يشهد الجميع أننا أمسكنا ملف لعبة كرة الصالات وتحملنا المسؤولية على أكمل وجه حيث تدعو الحاجة، ونجحنا بما يكفي برغم الامكانات المحدودة، حتى أضحت العاصمة بيروت قبلة لنجوم عالميين هم الأفضل في تاريخ اللعبة.

اما خارج كرة الصالات فقد سعينا مع المجموعة للارتقاء باللعبة الى حيث يحلم كل لبناني يعشق الساحرة المستديرة، بيد أن الظروف يبدو أنها اكبر منا جميعاً. وكان آخرها الأخطاء التحكيمية المتراكمة فبتنا عاجزين عن مواجهة الرأي العام واقناعه بأن الأخطاء انسانية.

وعليه يعز عليي أن تصل الامور الى ما آلت عليه عشية التحضيرات لإنتخاب لجنة جديدة، فأجد انه لا بد من إفساح المجال أمام من بمقدوره رفع نسبة النجاح أكثر وعليه أتقدم باستقالتي راجياً من اللجنة التنفيذية قبولها.

وتأتي هذه الاستقالة على خلفية ما حصل بلقاء السلام زغرتا والعهد بالدوري اللبناني لكرة القدم، حيث فجر نادي السلام قنبلة بوجه التحكيم، وذلك بعدما قرر رئيسه الأب اسطفان فرنجية، سحب فريقه من المباراة والتي اجريت السبت بملعب بحمدون البلدي.

ولَم يكتب للمباراة ان تستكمل بصورة طبيعية لما رافقها من اخطاء تحكيمية، لا سيما ركلة الجزاء الوهمية التي احتسبت بالثواني الاخيرة من الشوط الاول لصالح العهد، وأدت لانسحاب السلام ثم عودته لإكمال اللعب، وبعدها طرد مدربه التونسي طارق جرايا مطلع الشوط الثاني، قبل ان تنفجر الأمور مجدداً بالدقيقة 86، بعد طرد لاعب السلام جان جاك يمين، وهنا دخل رئيس نادي السلام الأب اسطفان فرنجية ارض الملعب وطلب من لاعبيه الانسحاب، وبعد أخذ ورد طال لنحو نصف ساعة، سمح للحكم باكمال اللعب لكن لثوان معدودة، رفض خلالها من تبقى من لاعبي السلام على ارض الملعب لمس الكرة، فيما تبادل لاعبو العهد تمرير الكرات لأنفسهم، ليعلن الحكم سامر السيد قاسم صافرة انتهاء المباراة!!