كيف عطل الرياضي مفاجاة التضامن وعبور سهل لهومنتمن امام ميروبا..

تابع فريق النادي الرياضي بطل لبنان تقدمه وهزم صيفه التضامن الذوق بنتيجة 108-102 بقاعة الرئيس صائب سلام الأحد.

وحقق الرياضي انتصاره رغم غياب الثنائي برانكو سفيتكوفيتش وإسماعيل احمد، وكان جان عبدالنور افضل مسجّل للرياضي بـ 25 نقطة واضاف اليه ألادي امينو 20 نقطة و12 متابعة وامير سعود 21 نقطة.

ومن جانب التضامن، سجّل ايرفين موريس 25 نقطة واضاف اليه مالكولم ريهيت 18 نقطة و9 متابعات.

بدوره حقّق هومنتمن فوزاً سهلاً على ضيفه الاتحاد ميروبا بنتيجة 96-77 على ملعب مزهر .

وسجّل فادي الخطيب 37 نقطة مع 5 متابعات واضاف اليه دواين جاكسون 16 نقطة و10 متابعات و10 تمريرات حاسمة محرزا تريبل دابل.

ومن جانب ميروبا، سجّل إيمانويل جونز 22 نقطة واضاف اليه مواطنه الاميركي روبرت ابشو 11 نقطة مع 11 متابعة و6 بلوك شوت.

واصبح في رصيد هومنتمن 13 إنتصارا وخسارة واحدة متقدماً بفارق إنتصارَين عن الرياضي الثاني بـ 11 إنتصارا و3 هزائم.

فيما بقي التضامن سادسا بالتساوي مع الشانفيل بخمسة إنتصارات و9 هزائم.