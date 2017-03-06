التضامن الصوري يؤكد تعليق مشاركته بالدوري والراسينغ ينفي..

اكد نادي التضامن صور في بيان رسمي اصدره، عن تعليق مشاركته بالدوري اللبناني لكرة القدم، في وقت نفى نظيره الراسينغ اتخاذه اي قرار مماثل، مؤكداً استمراره بالدوري، وتحت قيادة المدير الفني موسى حجيج، الذي كانت طالته شائعات تزعم استقالته.

وهنا بيان نادي التضامن الصوري: “نحن في نادي التضامن صور، وحرصاً منا على وحدة العائلة الرياضية تحت سقف الاتحاد والانظمة والقوانين، ونظراً للوضع المتردي الذي تمر به لعبة كرة القدم، نعلن تعليق مشاركتنا بما تبقى من بطولة الدوري للدرجة الاولى، وندعو الى اجتماع طارئ وعاجل بين الاتحاد اللبناني لكرة القدم وأندية الدرجة الاولى، لاعادة مسار الامور الى طبيعتها حرصاً منا على وحدة العائلة الكروية”.

وكان رئيس نادي السلام زغرتا الأب إسطفان فرنجية عقد مؤتمراً صحفياً تحدث فيه عن عمليات التلاعب التي قال إنها تحصل في مباريات كرة القدم هذا الموسم وعن الأخطاء التحكيمية المقصودة التي تقضي على طموحات الأندية وعرق اللاعبين على السواء، وعن الغبن والظلم اللاحقين ببعض الفرق المشاركة في الدوري، معلناً ان ناديه ومعه طرابلس والاجتماعي علقوا مشاركتهم بالدوري لحين تحقيق مطالبهم، مشيراً الى تضامن ناديي النبي شيت والتضامن صور معهم، وهنا مطالب الأندية كما أذيعت:

بعد الاجتماع الذي عقد بعد ظهر الاثنين 6 آذار 2017 في مجمع زغرتا الرياضي، وبعد المشاورة والتداول، قرر كل من نادي السلام زغرتا، نادي طرابلس، نادي الاجتماعي، نادي النبي الشيت، نادي التضامن الصور ونادي الرياضة والادب وكافة الاندية الاعضاء المنضوية في اتحاد الشمال لكرة القدم ما يلي:

تعليق كافة مبارياتها المتبقية في الدوري العام لأندية الدرجة الاولى والثانية الى حين:

– تنفيذ ما صدر من مقررات في تعميم الاتحاد اللبناني لكرة القدم رقم 12/2017 الصادر بتاريخ 22 شباط 2017.

– في حال لم يصل التحقيق الى كشف المتلاعبين والمزورين والحكام المتآمرين نطالب بدعوة الهيئة العامة للاندية الى اتخاذ القرار المناسب بالغاء مفاعيل الدوري لهذا الموسم.

– اعتبار كل ما صدر في الاعلام وعن الاندية بمثابة اخبار الى القضاء اللبناني ومطالبته بالتدخل.

– محاسبة الحكام والمراقبين واللاعبين والمراهنين.

– اعادة جميع المباريات التي خالفت مقررات الاتحاد اللبناني في التعميم المذكور اعلاه التي اجريت من دون حكام اجانب.

– تشكيل لجنة قانونية قوامها المحامين جو يزبك، شادي سعد، رومانوس معوض ومحام سيعينه نادي طرابلس لاحقاً لدراسة التجاوزات التي حصلت واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بعد اعداد ملف موثق يتضمن كافة المخالفات الجسيمة التي ارتكبها الاتحاد اللبناني خلال الموسم الحالي على ان يتم تقديم الدعاوى القانونية لدى المراجع المختصة محلياً ودولياً.