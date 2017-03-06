اندية الشمال تعلق مع التضامن صور والنبي شيت مشاركتها ببطولات كرة القدم..

علن رئيس نادي السلام زغرتا الأب اسطفان فرنجية باسم أندية الشمال وبحضورها وهي طرابلس والإجتماعي والرياضة والأدب عن تعليق مشاركتها في جميع بطولات كرة القدم في لبنان إلى حين تنفيذ ما صدر عن الإتحاد اللبناني لكرة القدم في تعميمه رقم 12 الصادر في الـ23 من شهر شباط، وأعلن ناديا النبي شيت والتضامن صور تضامنهما معها.

وعقد الأب فرنجية مؤتمراً صحافياً بمقر النادي بزغرتا بحضور سيمون الدويهي عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد المستقبل، أعلن خلاله ان هذا التصعيد يأتي إحتجاجاً على ما وصفه بالفساد الذي يضرب كرة القدم اللبنانية.

وطالب المجتمعون من وزراة الشباب والرياضة بتشكيل محكمة رياضية من أجل محاسبة كل المشاركين في المراهنات والحكام المتلاعبين بنتائج بعض المباريات، كما أعلن الأب فرنجية عن تشكيلة لجنة قضائية مؤلفة من عدّة محامين من أجل الدفاع عن هذه الأندية في حال لم يستمع الإتحاد لمطالبها.

وأضاف الأب فرنجية إلى أنه في حال لم يصل التحقيق إلى كشف المتورطين، سيطالب من الهيئة العامة للأندية لإتخاذ قرار بإلغاء الدوري العام للدرجة الأولى.

وتحدّث الأب فرنجية خلال المؤتمر الصحفي عن مباراة العهد والسلام زغرتا، مشيراً إلى أن النادي كان رفض تعيين الحكم سامر السيد لقيادة المباراة، تنفيذا لقرار الإتحاد اللبناني بتعيين حكام أجانب في المباريات الحساسة والمهمة والمتبقية من بطولة الدوري، إلا القرار المفاجئ كان قبل المباراة بيوم واحد بتعيينه، لافتاً ان الحكم المذكور اتصل بإداريين من النادي وبكل وقاحة، يتساءل عن سبب الاعتراض عليه، ثم هناك تسجيلاً له عقب مباراة السلام والعهد بمجلس عام، يتبجح فيه ويقول انه يستطيع اغضاب السلام، لكنه لا يستطيع اغضاب العهد.

واشار الأب فرنجية، إلى أن الإتحاد تحجّج بعدم القدرة على إستقطاب حكام من قبرص، داعياً إلى إعادة كل المباريات التي كان من المفترض أن يقودها حكام أجانب منها مباراة السلام والعهد الأخيرة.