فيراتي لبرشلونة: لقب ابطال أوروبا سيكون باريسياً.. 

أبدى الدولي الإيطالي ماركو فيراتي لاعب خط وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، رغبته في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، مع نادي العاصمة.

ووضع الباريسيون قدمًا في الدور ربع النهائي من البطولة، عقب الانتصار على برشلونة الإسباني برباعية نظيفة، في ذهاب دور الـ16، وسيقام لقاء الإياب الأربعاء المقبل، في ملعب “كامب نو“.

وقال فيراتي، خلال تصريحات نقلها موقع “فوتبول إيطاليا” الإيطالي: “أريد البقاء مع باريس سان جيرمان، فأنا جزء من هذا المشروع، وهذا النادي لا يوجد مثله الكثير في أوروبا“.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن إدارة باريس سان جيرمان حددت قيمة فيراتي والتي بلغت 80 مليون يورو، للأندية التي تسعى للتعاقد معه، وأبرزها: إنتر ميلان، تشيلسي، ريال مدريد، برشلونة، ومانشستر يونايتد.

وأضاف: “حلمي هو حصد لقب دوري أبطال أوروبا، مع باريس سان جيرمان“.

وواصل: “علي أن أتوجه بالشكر للمدير الفني، لأنه دائمًا يجعلني واثقًا بالشكل الكافي من أجل اللعب، وهذا كان الطريق الوحيد الذي ساعدني على العودة لمستواي“.

واختتم حديثه بقوله: “الآن أشعر بحالة جيدة، ويمكنني اللعب 3 مباريات خلال أسبوع بدون أي مشاكل عضلية أو تعب، ففي كرة القدم الحديثة أهم شيء هو اللياقة البدنية“.