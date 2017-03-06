كيف علق ابراهيموفيتش على إمكانية ايقافه؟..

أكد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم مانشستر يونايتد الإنكليزي، استعداده لتقبل أي عقوبة تُفرض عليه، بعد الاعتداء على تايرون مينغس، لاعب بورنموث، خلال مواجهة الفريقين التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، السبت الماضي.

وقام إبراهيموفيتش بالاعتداء على مينغس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من مباراة الفريقين بالبريميرليغ، حيث وصلت كرة إلى منطقة جزاء بورنموث، وارتقى لها النجم السويدي، وقام بضرب مينغس بمرفقه خلال الالتحام.

وأشارت عدة تقارير صحفية بريطانية إلى اقتراب اتحاد الكرة الإنكليزي من إصدار قرار بإيقاف إبراهيموفيتش لبضعة مباريات، على إثر هذه الواقعة.

إبراهيموفيتش، وفي تصريحات نقلها موقع “فور فور تو“، قال: “أحترم كل القرارات“.

وأضاف “أنا لست هنا لأهاجم أي شخص، هدفي ليس فعل ذلك“.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 49 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن المتصدر تشيلسي.