نادي برشلونة يثبت إقامة لقاء أساطير الكلاسيكو في بيروت..

أعلن الموقع الالكتروني لنادي برشلونة الإسباني، أن العاصمة اللبنانية بيروت ستستضيف لقاء كلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد يشارك فيه أساطير الفريقين.

وأضاف الموقع أن اللقاء سيجري على ملعب المدينة الرياضية في بيروت في الـ28 من نيسان/ أبريل المقبل.

وأوضح أن من بين المشاركين النجم البرازيلي رونالدينيو، المنضم حديثاً إلى فريق قدماء لاعبي برشلونة بعد تعيينه سفيرا رسمياً للنادي.

يُذكر أن مواجهة كلاسيكو الأساطير ستكون الثانية لفريق المدرب خوسيه باكيرو، الذي كان قائد فريق الأحلام الشهير تحت إدارة الراحل يوهان كرويف في التسعينيات.

وخاض فريق أساطير برشلونة لقاءه السابق في 1 نيسان/ أبريل من عام 2016، على استاد مدينة كيريتارو المكسيكية ضد فريق مؤلف من اللاعبين المحليين السابقين.

ومن المقرر أن يواجه فريق أساطير برشلونة فريقاً مؤلفاً من لاعبي مانشستر يونايتد السابقين في مباراة احتفالية على ملعب “الكامب نو” يوم 30 حزيران/ يونيو المقبل، علماً أن لقاء الإياب سيقام في 2 أيلول/ سبتمبر بملعب “أولد ترافورد” بمدينة مانشستر.

وفريق أساطير برشلونة جزء من برنامج النادي الهادف لتسليط الضوء على اللاعبين الذين سبق لهم ارتداء قميص الفريق، ويرمي البرنامج للترويج لقيم نادي برشلونة وعلامته التجارية في مختلف أنحاء العالم.