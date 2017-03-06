هل كان ميسي يتصل بالشياطين؟!..

بعد تسجيله الهدف الأول في مباراة برشلونة أمام سيلتا فيغو، قام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بحركة احتفال غريبة أثارت الكثير من التساؤلات، الى حد ان البعض اشار متهكماً، ان ميسي كان يتصل بالشياطين، حيث زعموا بأنهم يقدمون له المساعدة!!..

وظهر ميسي وهو يشير للجمهور ثم يضع يده على أذنيه كمن يمسك بسماعة هاتف، احتفالا بهدفه الأول في المباراة التي انتهت لصالح الفريق الكاتالوني بخماسية نظيفة.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” التي تصدر في برشلونة، فإن الحركة كانت عبارة عن إهداء لابن أخيه الجالس بين الحضور، والذي حاول الاتصال بعمه ميسي في نفس اليوم، إلا أن ميسي لم يستطع الرد على مكالماته.

وأكدت صحيفة “سبورتس” التي تصدر في برشلونة أيضا الهدف الذي ذكرته “موندو ديبورتيفو” من “المكالمة“، خلافا لما ذكرت بعض التقارير أن الأمر يتعلق برئيس نادي برشلونة وتجديد عقد النجم الأرجنتيني.

وكان العديد من المتابعين توقعوا أيضا أن حركة الاحتفال هي تحد من ميسي لغريمه ريال مدريد أو فريق باريس سان جرمان الفرنسي، فالأخير سيواجهه برشلونة الأربعاء، حيث يحتاج الفريق الإسباني الى ما يشبه المعجزة للتأهل بعد الخسارة 0-4 في مباراة الذهاب.

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