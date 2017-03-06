هل يرفض الانصار إلغاء الهبوط بالدوري الكروي؟..

المح مدير نادي الانصار بلال فراج لما يمكن ان يكون عليه موقف ناديه من عملية إلغاء الهبوط بالدوري اللبناني لكرة القدم الموسم الجاري، وحذر في رأي خاص على صفحته الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” من التلاعب بمصير كرة القدم اللبنانية والخطر الذي يمكن ان يداهمها في حال جرى العمل بما يتم تداوله بالاوساط الكروية من نية رفع عدد اندية الدرجة الاولى الى 14 نادياً في الموسم المقبل.

وجاء في ما كتبه فراج: “عصفت بالآونة الأخيرة مشاكل خطيرة تهدد مسيرة البطولة وخصوصاً في مراحلها الحاسمة والأخيرة لتحديد هوية البطل والاندية الهابطة للدرجة الأدنى.. وبرأيي المتواضع الكل مشارك في هذه المشاكل بدءاً من الإتحاد مروراً بالأندية والحكام وأصحاب السُلطة على الملاعب والحكام العاملين وانتهاءً بالجمهور وكلٌ يتحمّل المسؤولية وإن كان بنِسَب مختلفة .

الروح الرياضية فقدت في ملاعبنا وأصبحت الخسارة غير مقبولة في قاموس الأندية وجماهيرها ، وحلّت محلها بيع الضمائر وتفضيل المصالح الضيقة على المصلحة الرياضية وتغليب لغة العاطفة على لغة العقل.. وأخطر ما يتم تداوله في الإجتماعات المغلقة هو إلغاء هبوط الأندية لهذا الموسم واللعب بـ 14 نادياً الموسم القادم.

وتابع: ان مجرد التفكير في هذا الموضوع وبغض النظر عن مظلومية الأندية هو ضرب للعبة كرة القدم وإفقادها ما تبقى من هيبتها وفتح الأبواب في كل موسم لإفتعال المشاكل وتعريض الموسم الكروي للخطر لتطبيق هذه القاعدة وبالتالي سنجد بعد فترة ان فرق الدرجة الأولى ستكون عشرينية.. أنقذوا لعبة كرة القدم لأن الكل متهم حتى يتم إثبات العكس.