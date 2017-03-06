NBA: غولدن ستايت بستعيد توازنه..

استعاد غولدن ستايت ووريرز وصيف بطل الموسم الماضي توازنه بفوزه على مضيفه نيويورك نيكس 112-105 في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الذي شهد مساء انتصارات مثيرة حسمت في الثانية الاخيرة واحدها لم يحسم الا بعد صافرة النهاية.

على ملعب “ماديسون سكوير غاردن“، عاد غولدن ستايت الى سكة الانتصارات التي حاد عنها لمباراتين على التوالي في الموسم المنتظم للمرة الاولى منذ حوالي عامين، وذلك بفوزه على مضيفه نيويورك بعد شوط اول “صامت” تذمر منه الجميع.

ولم يلق قرار القيمين على ملعب “ماديسون سكوير غاردن” بالغاء الموسيقى خلال فترة الاحماء والاوقات المستقطعة من اجل السماح للمشجعين “باختبار اللعبة بأنقى اشكالها” كما ذكر على الشاشة العملاقة قبل انطلاق المباراة، استحسان لاعبي ووريرز بالذات وعلى رأسهم ستيفن كوري الذي وجد الامر “غريبا“، فيما اعتبر زميله درايموند غرين ان ما حصل في الشوط الاول كان “مثيرا للشفقة. سخيفا“.

وتابع غرين “لقد اثر على سلاسة اللعبة. لقد غير كل شيء“، معتبرا ما حصل بانه “مهين” للذين اخترعوا الفقرات الترفيهية خلال مباريات الدوري. يجب ان يرموه (هذا القرار) في سلة المهملات حيث ينتمي“.

ودخل فريق المدرب ستيف كير الى المباراة التي استعادت “حياتها” في الربع الثالث بعد العودة عن قرار عدم استخدام الموسيقى والفقرات الترفيهية خلال الاوقات المستقطعة، وهو يأمل أن يتأقلم سريعا مع غياب كيفن دورانت الذي تعرض الثلاثاء، في المباراة التي خسرها فريقه امام واشنطن ويزاردز، لتمدد في اربطة ركبته سيبعده عن الملاعب لفترة غير محددة.

ونجح وصيف البطل الذي تلقى الخميس على يد شيكاغو بولز هزيمته الثانية تواليا في الموسم المنتظم منذ نيسان/ابريل 2015، في استعادة توازنه على حساب مضيفه نيويورك في مباراة بقيت متقاربة حتى اواخر الربع الثالث قبل ان يقول كوري كلمته بسلسلة من السلات، احداها من ثلاثية في آخر 5,4 ثانية ليضع فريقه في المقدمة 84-76.

– كوري يزيح بيلابس –

لكن نيويورك لم يستسلم وقاتل بشراسة حتى بعد ان تخلف بفارق 13 نقطة في الربع الاخير، وهو نجح في العودة الى اجواء اللقاء بعدما قلصه الى نقطة واحدة 96-97 قبل أن يستلم الضيوف مجددا زمام المبادرة إثر 7 نقاط من كلاي تومسون الذي مهد الطريق امام بطل 2015 للسيطرة ما تبقى من زمن المباراة.

وانهى تومسون اللقاء وفي رصيده 29 نقطة، فيما سجل كوري 31 نقطة، بينها 15 في الربع الثالث، وهو تجاوز تشانسي بيلابس في المركز العاشر من ناحية اكثر اللاعبين تسجيلا للسلات الثلاثية في تاريخ الدوري بعدما نجح في خمس محاولات على ملعب “ماديسون سكوير غاردن“.

ورفع كوري رصيده الى 1833 سلة ثلاثية واصبح عاشرا على حساب نجم ديترويت بيستونز السابق تشانسي بيلابس (1830) إلا أنه ما زال بعيدا جدا عن النجم السابق لميلووكي باكس وسياتل سوبر سونيكس وبوسطن سلتيكس وميامي هيت راي ألن الذي يتصدر هذه اللائحة بـ2973 ثلاثية.

كما ساهم كوري بـ8 متابعات و6 تمريرات حاسمة ودرايموند غرين بـ13 نقطة مع 7 متابعات و4 تمريرات حاسمة.

وعزز ووريرز الذي كان أول الفرق الضامنة لتأهلها الى البلاي اوف قبل ان يلحق به منافسه الاساسي في المنطقة الغربية سان انتونيو سبيرز، سجله كأفضل فريق في الدوري حتى الان بعدما رفع رصيده الى 51 انتصارا في 62 مباراة، فيما مني نيويورك بهزيمته الثامنة والثلاثين في 63 مباراة رغم جهود ديريك روز (28 نقطة) واللاتفي كريستابس بورزينغيس (24 نقطة مع 15 متابعة).

وتطرق كير بعد اللقاء الى وضع ووريرز بعد اصابة دوارنت مشيرا الى ان فريقه يحاول التأقلم مع الامر، مضيفا “كما يعلم الجميع خسرنا المباراتين الاوليين دونه، وبالتالي من الجيد الفوز بغيابه هذه الامسية. سيكون الوضع على هذا الشكل للفترة المقبلة وعلينا التأقلم“.

وتميزت أمسية الأحد بمباريات عدة لم تحسم إلا في الثانية الاخيرة وأبرزها بين انديانا بيسرز ومضيفه اتلانتا هوكس حيث خرج الأول فائزا 97-96 بفضل غرين روبنسون الثالث الذي سجل سلة الحسم في آخر 6 أعشار من الثانية بحضور والده النجم السابق غلين روبنسون الفائز بلقب الدوري عام 2005 مع سان انتونيو سبيرز.

كما حسم فينيكس صنز مواجهته مع ضيفه بوسطن سلتيكس 109-106 بعد ان كان متخلفا بفارق نقطتين في آخر 4 ثوان قبل ان يعادل ايريك بليدسو بسلة استعراضية، ثم اتبعها تايلور اوليس بثلاثية الفوز في آخر ثانية من اللقاء الذي ذهبت فيه جهود ايزياه توماس (35 نقطة) سدى بعدما خسر الكرة في اللحظات الحاسمة، فاتحا الطريق امام الضيوف لخطف الفوز في الوقت القاتل.

واذا كان انديانا وفينيكس حسما فوزهما مع الصافرة الاخيرة، فيوتا جاز إنتظر مراجعة شريط المباراة من قبل الحكام ليؤكد فوزه على مضيفه ساكرامنتو كينغز 110-109 بفضل الفرنسي رودي غوبير الذي سجل سلة الحسم في الثانية الاخيرة.

كما تغلب واشنطن ويزاردز على ضيفه اورلاندو ماجيك بفارق نقطة واحدة 115-114 رغم انه كان متخلفا بفارق 17 نقطة، وذلك بفضل الوافد الجديد من بروكلين نتس الكرواتي بويان بوغدانوفيتش الذي سجل 15 من نقاطه الـ27 و5 من ثلاثياته الثماني في الربع الاخير.

وتغلب دالاس مافريكس على اوكلاهوما سيتي ثاندر 104-89 رغم جهود راسل وستبروك (29 نقطة مع 6 متابعات و5 تمريرات حاسمة)، ونيو اورليانز بيليكنز على لوس انجليس ليكرز 105-97 بفضل انتوني ديفيس (31 نقطة مع 9 متابعات).