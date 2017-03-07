أصداء رياضية.. حشور.. بصراحة..

أصداء رياضية..

{ كشفت مصادر حكماوية، على ان إشاعة تيريل ستوغلين هدفها تسديد فواتير، لصالح أحد منافسيه لضرب الفريق، عشية مباراته المصيرية..

{ يرتقب أن يجتمع ممثلون عن الأندية الكروية المعلقة نشاطها، مع اتحاد اللعبة يوم الخميس، للوقوف على مطالبها التي أعلنت عنها مؤخراً..

{ أكدت مصادر اتحادية، بأن اللجنة التنفيذية، رفضت باجتماعها الأخير، استقالة سيمون الدويهي، والذي كان أعلن عنها إعلامياً الأحد..

حشور..

رحّب «حشور» بالتوجّه لعقد اجتماع بين اتحاد كرة القدم وأنديته لجلاء ملابسات الأمور التي طرأت مؤخراً، خاصة وان الأندية، لم تعلن أي موقف ضد الاتحاد، وان تحركاتها ستكون تحت سقفه..

بصراحة..

لاقت المدونة التي أطلقها الوزير علي حسن خليل عبر «فايسبوك» بإعلان دعمه لنادي النجمة في استحقاقه الآسيوي، تجاوباً لافتاً من مناصري النادي، خاصة ان كلمات الوزير حاكت مشاعر هذا الجمهور الذي يظلم كثيراً في توصيف ولاءه غير المحدود لفريقه، علماً بان الوزير الديناميكي، كانت له عدة اهتمامات رياضية قبل انهماكه بالعمل السياسي، وتحديداً بالمجال الكروي، ما جعل من رؤيته للحالة النجماوية، متجلّية وواقعية، وأصابت عين الحقيقة..

وسيم صبرا..