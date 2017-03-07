إنريكي يتأهب لمقارعة المستحيل!..

سيقارع برشلونة ومدربه لويس انريكي المستحيل لتخطي سقوطه برباعية نظيفة، أمام مضيفه باريس سان جيرمان، عند استضافة مباراة اياب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، فرغم أن أي فريقا لم يتمكن من تعويض خسارته بذهاب أدوار خروج المهزوم بالمسابقة بأربعة أهداف، غير ان تألق الثنائي نيمار وليونيل ميسي، أقنع بعض جماهير برشلونة بقدرة الفريق على صناعة التاريخ بكامب نو الأربعاء.

وقدّم نيمار وميسي أداء هجوميا رائعا في الفوز على سيلتا فيغو السبت الماضي، علماً انه بأعقاب تسجيل النجم الأرجنتيني ثاني أهدافه والخامس لبرشلونة، بدأت الجماهير تردد «نعم نستطيع».

وقال المدرب إنريكي، إن الجماهير ليست وحدها التي تثق بقدرة الفريق على القيام بما يبدو مستحيلا حتى الآن، وأضاف: «لديّ إيمان لا يتزعزع بأننا سنفوز بالمواجهة، سنخاطر بكل شيء، نريد أن نخلق أجواء يساعدنا فيها المشجعون أكثر مما يفعلون عادة».

وتابع إنريكي «أعتقد أننا وصلنا لأفضل مستوياتنا قبل مباراة صعبة للغاية، ولكن ستكون أمامنا فرصة لتخطي هذا الدور، يبدو أن الأمر محسوم ولكن إذا أبلينا بلاء حسنا لا أحد يعرف ماذا سيحدث.. سنواصل المحاولة حتى اخر دقيقة».

وأقر إنريكي بأن الخسارة الكبيرة في باريس أصابته بالقلق خلال اخر أسبوعين، وقال «بطبيعة الحال كنت أفكر في هذا الأمر لفترة طويلة، لم يكن من الطبيعي أن يفوزوا علينا بهذه السهولة.. ولكن هدفنا الآن هو أن نظهر أننا الفريق الأفضل ويمكننا تغيير الوضع في 90 دقيقة».