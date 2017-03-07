إيقاف زلاتان ومينغس 3 مباريات..

أعلن الاتحاد الإنكليزي إيقاف الثنائي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم مانشستر يونايتد، وتايرون مينغس، مدافع بورنموث، 3 مباريات، ووجّه للثنائي، تهمة سوء السلوك، بمواجهة الفريقين، والتي انتهت بالتعادل (1-1).

وكان مينغس، قام بدهس رأس إبراهيموفيتش، ما دفع لاعب سان جيرمان السابق، للرد بضرب مدافع بورنموث، بالمرفق في وجهه.

فينغر يقرّر آخر الموسم..

أكد آرسين فينغر مدرب آرسنال الإنكليزي أنه سيحسم مصيره مع فريقه الحالي في نهاية الموسم الجاري ، فيما نفى الشائعات التي تحدثت عن توتر علاقته بالمهاجم ألكسيس سانشيز.

وازدادت الانتقادات والضغوط على فينغر بعد استبعاد سانشيز من التشكيلة الأساسية خلال المباراة التي خسرها آرسنال أمام ليفربول.

غريزمان خارج حسابات يونايتد..

ذكرت تقارير صحيفة «الإندبندنت» الإنكليزية أن نادي مانشستر يونايتد صرف النظر عن التعاقد مع الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وذكرت أن مانشستر يونايتد كان وضع غريزمان ضمن أهدافه الرئيسية في الصيف، ولكن تبدو أن الأمور لن تسير وفق خطة الشياطين الحمر.

مفاجآت الـ NBA..

تألق كاوي ليونارد وستيفن كوري وقادا فريقيهما سان انطونيو سبيرز وغولدن ستايت ووريرز الى الفوز على هيوستن روكتس 112-110 واتلانتا هوكس 119-1111 على التوالي ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وخسر كليفلاند كافالييرز أمام ميامي هيت 98-106، وساكارمنتو كينغز على يد دنفر ناغتس 96-108، وومفيس غريزليز أمام بروكلين نتس 109-122، وفاز لوس انجليس كليبرز على بوسطن سلتيكس 116-102، وميلووكي باكس على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 112-98، ونيويورك نيكس على اورلاندو ماجيك 113-105، وديترويت بيبستونز على شيكاغو بولز 109-95، وتشارلوت هورنتس على انديانا بيسرز 100-88، ويوتا جاز على نيو اورليانز بيليكنز 88-83.