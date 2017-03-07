الوزير النجماوي..

أعلن وزير المالية علي حسن خليل عبر «فايسبوك» انتمائه لجمهور النجمة عشية مباراة صحم العُماني، وقال: «هؤلاء الناس، وأنا منهم، نحب ولا تهمنا الأسباب، لا تهمنا النتائج. لا البطولات ولا الكؤوس، فالمجد نراه في النجمة أينما كانت. هؤلاء الأوفياء الشغوفين بنجمتهم هم لمعة الرياضة اللبنانية، وألق الإنتماء لروح الرياضة. هم نبض المدرجات، واللاعب رقم واحد. سأكون دوما بينهم».

استهداف ستوغلين..

نفى مصدر بنادي الحكمة الاشاعات التي أثيرت حول الإستغناء عن النجم وهدّاف الدوري اللبناني تيريل ستوغلين، وقال بانها لا تمت للحقيقة بصلة وهدفها ضرب مسيرة الفريق، واكدّ المصدر انّ ستوغلين باقٍ بالفريق وهو بالنسبة للجهاز الفني والإدارة العامود الفقري الذي يبنيان عليه للمستقبل القريب والبعيد، وتمنى المصدر أن لا يعير جمهور النادي مطلق إهتمام الى هذه الأخبار الكاذبة.

قرعة غرب آسيا..

سُحبت قرعة بطولة أندية غرب آسيا المقررة في العاصمة الأردنية عمان حيث وقع الرياضي بطل لبنان بجانب بيتروشيمي الإيراني ونفط ابادان والميناء العراقي بالمجموعة الأولى، أما الثانية ضمت كل من الحكمة وسرية رام الله الفلسطيني وشميدور الإيراني، إذ يتأهل أول فريقين من كل مجموعة لنصف النهائي كما انّ 3 فرق ستتأهل لبطولة اندية آسيا في الصين بين 22 و30 أيلول المقبل.