مباراتان ببطولة السلة..

تفتتح مباريات المرحلة 15 (السادسة إياباً) من بطولة لبنان لكرة السلة عند الساعة 20:30 من مساء الأربعاء بمباراتين، إذ يلعب هوبس مع الرياضي بيروت (بطل لبنان فاز ذهاباً بفارق 27 نقطة 100-73) في قاعة مجمع ميشال المر الرياضي، بينما يحل التضامن الزوق ضيفاً على المتحد (الفريق الطرابلسي خسر ذهاباً بفارق 12 نقطة وبنتيجة 87-75) في قاعة مجمع الصفدي.

الأولمبية تنوّه بفنيش..

شكرت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية بشخص رئيسها جان همام، وزير الشباب والرياضة محمد فنيش لتعاونه حيال عناوين الكتاب الذي قدّم لفنيش والمتعلق بموجبات الاعفاءات الجمركية للمعدات والأجهزة الرياضية والاتفاقية مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA) والتحكيم الرياضي ورسوم استخدام اللاعبين والمدربين الأجانب وتعديل القانون 629 لا سيما المادة المتعلقة بالاتحادات الرياضية حيث طلب الوزير اعداد النصوص من قبل اللجنة الأولمبية وتقديمها له لمتابعتها لدى مجلسي النواب والوزراء.

بطولة السلة 3×3..

ينظم الاتحاد اللبناني لكرة السلة بطولة (3×3) للفئة العمرية دون 18 سنة للذكور والاناث (مواليد 1/1/1999 لغاية 1/1/2000)، وذلك على أربع مراحل بالإضافة الى المرحلة النهائية. وسيمثّل الفريق الفائز في كل فئة لبنان في بطولة آسيا للمنتخبات التي ستقام في ماليزيا من 26 ولغاية 28 أيار المقبل، وفي ما يلي المكان والزمان للبطولة:

– المرحلة الأولى لمحافظة الشمال: 11 آذار الجاري في جامعة المنار – طرابلس (آخر مهلة للتسجيل 10 آذار الجاري)، المرحلة الثانية لمحافظة الجنوب: 18 آذار الجاري في قاعة الرئيس نبيه بري – الصرفند (آخر مهلة للتسجيل 15 آذار الجاري)، المرحلة الثالثة لمحافظة البقاع: 26 آذار الجاري في مدرسة راهبات الانطونيات في زحلة (آخر مهلة للتسجيل 24 آذار الجاري)، المرحلة الرابعة لمحافظتي جبل لبنان وبيروت: 8 نيسان المقبل في جامعة القديس بوسف في المنصورية (آخر مهلة للتسجيل 6 نيسان)، المرحلة النهائية: 22 نيسان المقبل على أن يحدد المكان لاحقاً.

منصب قاري لزادوريان..

سجل الاتحاد اللبناني للدراجات الهوائية فوزاً إدارياً جديداً عبر انتخاب رئيسه فاتشه زادوريان عضواً في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للدراجات في ختام أعمال الجمعية العمومية المنعقدة في المنامة عاصمة البحرين على هامش بطولة آسيا لدراجات الطريق.

وكان العرب حققوا انتصاراً مدوياً عبر فوز رئيس الاتحاد الإماراتي أسامة الشعفار برئاسة الاتحاد الآسيوي ودخول ثلاثة مندوبي اتحادات عربية في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي هم إلى جانب زادوريان كل من رئيس الاتحاد البحريني الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الذي تم تعيينه نائباً للرئيس ومرشحاً لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للدراجات عن آسيا، ورئيس اتحاد الأردني للدراجات جمال الفاعوري.

لبنان بكأس ديفيس..

شاركت ثلاث بعثات بالتنس في مسابقة كأس ديفيس للناشئين تحت الـ 16 سنة لفئة الذكور وفي مسابقة الـ «فيد كاب» للاناث (تحت الـ 16 وتحت الـ 14 سنة) التي جرت في الهند.

وترأس بعثة الذكور (تحت الـ 16 سنة) نائب رئيس الاتحاد باتريك مخباط وضمّت المدرب فادي يوسف واللاعبين روي تابت وجلال صادق وساري نحاس.وأحرز الفريق اللبناني المركز الثالث بعدما خسر في الدور نصف النهائي أمام الفيليبين وفاز على فييتنام في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. أما فريق الاناث (فئة تحت الـ 16 سنة) والمؤلف من المدرب نبيل ساسين ومن اللاعبات نور ديب وكارلا طعمة وميريام مسعود فخسر في الدور ربع النهائي ضد سيريلانكا وفاز في تحديد المراكز على العراق ليحتل الفريق اللبناني المركز السابع.

أما بعثة تحت الـ 14 سنة للاناث فضمت نيقولا ساسين مدرباً واللاعبات ماريا بريدي وآنا ماريا حايك وليتيسيا رزق وخسرت اللبنانيات في الدور نصف النهائي أمام الأردن واحرزن المركز الخامس بعدما فزن على النيبال في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

سباقات للتزلج السبت..

ينظم الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج ثلاثة سباقات السبت المقبل الواقع في 11 آذار الجاري (سنوبورد, تزلج عمق, وسباق للصيصان مواليد 2005-2006 و2007-2008)

فالسباق الأول هو سنوبورد تعرج طويل على منحدرات جبران خليل جبران في الأرز.

والسباق مخصص لفئات الرجال, السيدات والناشئين. وستحتسب نقاط السباق كمرحلة ثانية وأخيرة من بطولة لبنان.

أما السباق الثاني فهو بطولة لبنان في تزلج العمق في الأرز ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحاً. والمسابقة مخصصة لجميع الفئات العمرية.

ويمكن لجميع الأندية الاتحادية والأندية الشعبية والكشفية وحتى المتزلجين غير المسجلين في الأندية المشاركة في هذا السباق الذي تبلغ مسافته 5 كلم.

أما السباق الثالث (تعرج طويل) فهو لفئة الصيصان (اناث وذكور مواليد 2005-2006 و2007-2008) في المزار كفردبيان.

بطولة كاراتيه يابانية..

برعاية السفارة اليابانية في لبنان وحضور ممثل عنها، أقامت جمعية كوكوشوكورين – لبنان بطولتها السنوية العامة قي الكاراتيه اليابانية شوتوكان، المعروفة باسم «شوتوكاب 2017» تحت شعار «كن وفياً» وذلك في قاعة مدرسة الشانفيل – ديك المحدي.

شارك في البطولة لاعبون ولاعبات من جميع الأندية والمدارس التابعة للجمعية ومن كافة الأعمار وفئات الأحزمة وقد تضمنّت مباريات فردية وجماعية في القتال والكاتا، حيث تمّ في الختام توزيع الميداليات على الفآئزين والجوآئز التقديرية على المستحقّين بحضور ومشاركة ممثلي الأندية والمدارس الأعضآء.

وفي الترتيب النهائي العام، أحرز المركز الأول من حيث عدد الميداليات نادي كوكورونوميتشي- ساحل علما، وبالمركز الثاني نادي سبرينغ هيلز وكان المركز الثالث من نصيب نادي الفرير القلب الأقدس – الجمّيزة.