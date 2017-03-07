بماذا تحدى رئيس الاتحاد المصري نادي الزمالك؟..

تحدث المهندس هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، عن أزمة مباراة الزمالك والمقاصة الأخيرة، مشددا على أن مجلس الاتحاد اتخذ قرارا نهائيا بعدم إعادة المباراة بعد الإطلاع على التقارير والتسجيلات الخاصة بها.

وقال أبوريدة، في تصريحاته للصحفيين: “لماذا تعاد المباراة! لا يوجد سبب لذلك، فما حدث هو خطأ للحكم، وأي حكم في العالم معرض للخطأ، وهناك مباريات مصيرية شهدت أخطاء مماثلة”.

كانت مباراة الزمالك والمقاصة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي وانتهت بفوز الأخير بهدف في لقاء مؤجل من الجولة الثانية للدوري الممتاز، شهدت أحداثا عديدة بسبب تغاضي الحكم جهاد جريشة عن احتساب ركلة جزاء صحيحة للفريق الأبيض.

وأعلن مجلس إدارة القلعة البيضاء أنه لن يستكمل باقي مباريات الدوري الممتاز، إلا إذا أعيدت مباراة مصر المقاصة في الدوري المسابقة المحلية بحجة تعرضه لظلم من قبل الحكم جهاد جريشة، وهو ما رفضه الاتحاد.

وطلب رئيس اتحاد الكرة من مختلف الأندية مساعدة مسؤولي الكرة المصرية على النهوض بها، واستعادة مكانتها المعهودة، مشيرا إلى أن تعطيل البطولات المحلية بهذا الشكل يعود على المنتخبات القومية والكرة المصرية بالسلب.

واختتم أبوريدة تصريحاته متمنيا انتهاء هذه الأزمة سريعا، والتركيز في إخراج البطولات المحلية في صورة تليق بالكرة المصرية أمام العالم.