تدشين مسبح نصف اولمبي مسقوف وقاعة بدنية

دشنت بلدية جبيل وجمعية “أحلى جبيل” المرحلة الثانية من قرية الرئيس ميشال سليمان الرياضية، التي تضمنت مسبحاً مسقوفاً نصف اولمبي وقاعة للتدريبات البدنية مزودة آلات حديثة في اشراف مركز تدريب متخصص.

وحضر صاحب الرعاية السفير البابوي غابريال جيوردانو غاتشيا والرئيس ميشال سليمان والرئيس العام للرهبنة المارونية اللبنانية (مالكة الارض التي شيدت عليها القرية الرياضية) الاباتي نعمة الله الهاشم وقائمقام جبيل نجوى سويدان فرح ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة بيار كاخيا، الى عدد من رؤساء البلديات والمخاتير والمدبرين العامين والكهنة واعضاء الاتحادات ورؤساء النوادي ومصرفيين.

وبعد ترحيب بالفرنسية من رئيس الجمعية القيمة على القرية المهندس نبيل الحواط، تكلم شقيقه رئيس بلدية جبيل زياد الحواط عن المشروع شاكراً الرهبنة المارونية على تقديم الارض ومتحدثاً عن التلازم بين بناء منشآت رياضية توضع في خدمة الانسان وتؤسس مجتمعاً سليماً وتعكس صورة مشرقة لجبيل. وبعدها بارك صاحب الرعاية السفير غاتشيا المنشأة، وقال ان البلدية والجمعية تعبران بجبيل من التاريخ العريق الى مستقبل مشرق. وأمل انجاز المرحلة الثالثة من القرية الرياضية وتضم قصراً للمؤتمرات، مثمناً السرعة في العمل من البلدية والجمعية. ثم كانت جولة على المسبح والقاعة تخللها رقصات ايقاعية في الماء وعروض قتالية لتلامذة مسجلين في النادي. وختاماً قطع قالب حلوى ونخب المناسبة.