رستم محتار بكيفية اخراج الصفاويين من الدوامة..

رأى إميل رستم، المدير الفني لفريق الصفاء اللبناني، أن فريقه أخفق في الخروج من دوامة إنعدام التوازن، التي تلازمه في الفترة الأخيرة، والتي انعكست على عروضه ونتائجه في الدوري المحلي، خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال رستم، بعد انتهاء مباراة فريقه مع الوحدة السوري الإثنين، إنه كان يتوقع أداءً أفضل من جانب لاعبيه، خصوصًا بعد أن قدموا عرضًا جيدًا أمام فريق القوة الجوية العراقي، في المباراة الأولى من كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وعبر رستم عن خيبة أمله من أداء فريقه، واعتبر أن تقصير لاعبيه غير مبرر.

واعتبر رستم أن الفريق السوري امتلك رغبة الفوز في المباراة واستحق نقاطها، فيما لعب فريقه بغياب الروح والأداء الجماعي.

وفاز الوحدة، على الصفاء (2-0) في المباراة التي جرت بينهما، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي.