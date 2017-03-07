ريال وبايرن يكرران فوزهما copy paste اياباً على نابولي وأرسنال..

كرر حامل اللقب ريال مدريد فوزه على مضيفه نابولي 3-1 وبلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على ملعب ساو باولو في إياب الدور ثمن النهائي.

وكان لقاء الذهاب انتهى بفوز ريال بنفس النتيجة قبل ثلاثة أسابيع على ملعب “سانتياغو برنابيو”.

وأحرز البلجيكي الدولي دريس مرتنز هدفا لنابولي بالدقيقة 24 من هجمة منظمة قادها ماريك هامسيك، ومرر من خلالها الكرة من لمسة واحدة إلى مرتنز الذي سددها نحو القائم البعيد مفتتحا التسجيل.

وانتفض ريال مدريد بالشوط الثاني وتمكن من إحراز هدفين، حملا توقيع قاده سيرجيو راموس المتخصص بالأهداف الرأسية من كرات ثابتة في الدقيقتين (51 و58)، ثم ترك البديل ألفارو مورتا بصمته على أحداث المواجهة بهدف ثالث (90+1).

بدوره كرر بايرن ميونيخ الفوز بنتيجة 5-1 على مضيفه أرسنال، ليحقق نتيجة تاريخية بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 10-2.

وتأهل متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني إلى دور الثمانية في انتظار ما ستسفر عنه القرعة التي ستحدد منافسه.

تقدم أرسنال عبر ثيو والكوت بالدقيقة 20، قبل أن يهب بايرن ميونيخ، محققاً خماسية جديدة عبر روبرت ليفاندوفسكي وأرين روبن ودوغلاس كوستا وأرتورو فيدال (هدفين) في الدقائق 55 و68 و78 و80 و85.

هذا ويستضيف برشلونة الأربعاء، باريس سان جيرمان في إياب دور الـ 16، ويحل بنفيكا البرتغالي ضيفاً على بوروسيا دورتموند الألماني.

على ملعب “كامب نو”، يرفع فريق برشلونة شعار “أكون أو لا أكون”، عندما يستضيف نادي العاصمة الفرنسية في لقاء يبحث من خلاله عن قلب الموازين وتحقيق المفاجأة بالتأهل لدور الثمانية. وستكون المهمة صعبة على أبناء المدرب لويس إنريكي؛ في ظل حاجتهم للفوز بأكثر من أربعة أهداف للتأهل إلى الدور التالي؛ لكون مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت برباعية نظيفة.

ويعوّل الفريق الكاتالوني على أوراقه الهجومية الرابحة، والمتمثّلة بنحومه الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والأوروغوياني لويس سواريز، على أمل تسجيل الأهداف ومحاولة العبور إلى بر الأمان، رغم صعوبة المهمة.

وسيحاول سان جيرمان الخروج من موقعة “كامب نو” بأقل الخسائر الممكنة، معتمداً على المهاجم الأوروغوياني أدينسون كافاني، لتسجيل الأهداف، أو الخروج بأقل الخسائر الممكنة، خاصة أنه يكفيه الفوز، أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الهزيمة بأقل من أربعة أهداف للتأهل إلى ربع النهائي.

وبمباراة ثانية، يستضيف بوروسيا دورتموند نظيره بنفيكا في لقاء الإياب، ويحاول دورتموند استغلال عاملي الأرض والجمهور لمصلحته، ومحاولة التأهل للدور، ويحتاج للفوز بأكثر من هدف في لقاء الإياب؛ نظراً لانتهاء مباراة الذهاب بفوز بنفيكا بهدف دون رد.

ويعاني دورتموند من غياب ماريو غوتزة وماركو ريوس؛ بسبب عدم اكتمال شفائهما بعد من الإصابة التي تعرّضا لها مؤخراً.