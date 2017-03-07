كيف علق السوريون على تألق سفيريهما اسيوياً؟

أعربت الجماهير الرياضية في سوريا، عن سعادتها الكبيرة بانتصارات فريقي الجيش والوحدة في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكان فريق الوحدة قد تجاوز الصفاء اللبناني 2-0 في المواجهة التي جمعتهما الإثنين على ملعب رفيق الحريري في صيدا، فيما هزم فريق الجيش مستضيفه السويق العماني بنتيجة 1-0 .

وأكدت الجماهير في صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن صدارة الفريقين لمجموعتهما وبالعلامة الكاملة لم تأت من فراغ، حيث اعتمد الفريقان على الروح القتالية وامتلكا العزيمة والإصرار على تحقيق نتائج جيدة، رغم عدم تعاقدهما مع أي محترف.

وطالبت الجماهير السورية، من اتحاد الكرة المحلي، ضرورة دعم الفريقين والوقوف معهما للاستمرار في تحقيق الانتصارات في المسابقة الآسيوية، خاصة وأن المباريات المقبلة للجيش والوحدة ستكون أقوى وأهم.

وأكدت الجماهير السورية، أنها فخورة بما يحققه فريقي الجيش والوحدة، بالرغم من لعبهما جميع المباريات خارج البلاد وبدون التعاقد مع أي محترف، أما باقي الفرق استعدت بشكل جيد للبطولة بعد أن ضمت بعض المحترفين.

وتمنت الجماهير أن يتكرر مشهد النهائي من النسخة الأولى للبطولة في موسم 2004، حيث تأهل فريقي الجيش والوحدة للنهائي، وحسمه الجيش لصالحه ليكون أول فريق سوري يتوج ببطولة آسيوية.

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