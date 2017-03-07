من سيمثل السعودية بمواجهتي تايلاند والعراق؟..

يعلن مدرب المنتخب السعودي، الهولندي بيرت فان مارفيك قائمة الأخضر التي ستشارك في مباراتي تايلاند والعراق، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018، وذلك ظهر السبت المقبل، عقب إنقضاء نهائي كأس ولي العهد الذي يُلعب مساء يوم الجمعة بين النصر والاتحاد.

وكشفت تقارير صحفية، أن مارفيك سيستبعد أكثر من لاعب بسبب ابتعادهم عن مزاولة الكرة مثل حارس النادي الأهلي محمد العويس أو بسبب الإصابة مثل شايع شراحيلي.

ومن جهه أخرى، سيعوض غياب المستبعدين بضم أكثر من لاعب تألقوا خلال المباريات الأخيرة مثل مدافع الأهلي سعيد المولد، وحارس اتحاد جدة فواز القرني وحارس النصر عبد الله العنزي.

يذكر أن منتخب السعودية يتصدر المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب اليابان.

ويواجه الأخضر المنتخب التايلاندي يوم 23 مارس/آذار الجاري، وبعدها بخمسة أيام يواجه العراق في مدينة جدة.