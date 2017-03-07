هل يربح نيمار الرهان ويسجل هدفين بشباك PSG؟..

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية عن رهان مثير لنيمار دا سيلفا، نجم برشلونة، مع زملائه في موقعة باريس سان جيرمان، المقرر إقامتها الأربعاء، في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ويثق نجوم برشلونة في إمكانية تحقيق الأعجوبة بتعويض الخسارة أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة في مباراة الذهاب.

وذكرت محطة راديو برشلونة أن نيمار راهن زملائه على هز شباك الفريق الباريسي في مباراة الإياب بهدفين على الأقل.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية إلى أن النجم البرازيلي هو أكثر لاعبي برشلونة تسجيلا للأهداف في المواجهات المباشرة بين الفريقين في المواسم الثلاثة الأخيرة، حيث سجل اللاعب البرازيلي 5 أهداف.

يذكر أن نيمار سجل هدفين فقط في دوري الأبطال هذا الموسم، في سيلتك الإسكتلندي ومانشستر سيتي الإنجليزي في مرحلة المجموعات، لكنه ساهم في صناعة 7 أهداف لزملائه.