أصداء رياضية.. حشور.. بصراحة..

أصداء رياضية..

{ استغرب مراقبون، انزلاق رئيس أحد الأندية الكروية المعارضة، بمتاهات واتهامات غير رياضية، إذ يدرك قبل غيره انها لا تمتّ للحقيقة..

{ أشار معنيون، ان بعض الأندية، بدأت تضيع جوهر ما تطالب به، من خلال رفع السقف خبط عشواء وسلوك منعطفات لا تخدم قضيتها..

{ سيتولّى الحكماوي طارق كرم منصباً استشارياً مع صلاحيات واسعة بمجلس الامناء الجديد لنادي الحكمة المشكّل برئاسة بيار شهوان..

حشور..

نوّه «حشور» بفوز منتخب لبنان لكرة القدم الشاطئية، على بطل آسيا، وتالياً بلوغه المربع الذهبي للبطولة القارية، املاً بأن تتوّج جهوده اللافتة بالتأهل لنهائيات كأس العالم للعبة في الباهاما..

بصراحة..

لا يختلف اثنان، على ان بعض ما تطالب به، العديد من الأندية الكروية، يحاكي الحقيقة، وان كانت ليس كاملة، إذ يسجل على بعضها الاعتراض على سلوك كان آخرون يدينونها به، كما وان بعضها يتحرك من منطلق تعويض ما فات فنياً، لكن ما يمكننا التوقف عنده السلوك الذي يتجه إليه الأب اسطفان فرنجية، فان كان اعتراضه محق نسبياً عقب احداث مباراة فريقه مع العهد، لكن ما هو مرفوض تحويل المواجهة الى معركة وإلباسها لبوساً طائفياً..

وسيم صبرا..