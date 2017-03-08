ديل بييرو لرئاسة يوفنتوس..

رُشح النجم الإيطالي اليساندرو ديل بييرو نجم يوفنتوس الإيطالي الاسبق لتولّي منصب رئاسة البيانكونيري في الفترة المقبلة.

وكان أندريا أنييلي الرئيس الحالي لليوفي تورّط في قضية بيع تذاكر المباريات في السوق السوداء برفقة عصابات المافيا، وأفادت صحيفة IL MESSAGGERO ألإيطالية أن هناك ضغطا كبيرا على أنييلي من اجل ترك رئاسة اليوفي وبات ديل بييرو مرشّح بقوة لتولّي المنصب خلفاً له، ويترشح كذلك لمنصب رئيس اليوفي النجم التشيكي بافل نيدفيد.

بوتاس الأسرع..

سجل فالتيري بوتاس المنضم حديثا لفريق مرسيدس بطل العالم أسرع زمن للفة حتى الآن في التجارب التي تسبق انطلاق الموسم الجديد لسباقات فورمولا 1، وحقق السائق الفنلندي دقيقة واحدة و19.310 ثانية باستخدام الاطارات شديدة الليونة في الفترة الصباحية وبعدها سلم الراية لزميله البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم ثلاث مرات في الفترة الثانية.

وهذا الزمن أسرع بفارق 0.395 ثانية عن أفضل زمن سجل الأسبوع الماضي وجاء أيضا عبر بوتاس باستخدام الاطارات فائقة الليونة وهو أسرع أيضا من أي زمن حققه سائق حصل على مركز أول المنطلقين في سباق جائزة اسبانيا الكبرى منذ التغييرات التي طرأت على حلبة كتالونيا في 2007، وانضم بوتاس، الذي أكمل 70 لفة، الى وليامز في يناير/ كانون الثاني كبديل لبطل العالم المعتزل نيكو روزبرغ.

NBA: إنجاز لنوفيتسكي..

حقق الألماني ديرك نوفيتسكي انجازا مشهودا بتخطي حاجز الـ 30 ألف نقطة خلال فوز فريقه دالاس مافريكس على لوس انجليس ليكرز 122-111 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وبات نوفيتسكي سادس لاعب في التاريخ فقط يحقق هذا الانجاز وانضم الى قافلة من أساطير اللعبة وهم كريم عبد الجبار (38387 نقطة)، كارل مالون (36928)، كوبي برانيت (33643)، مايكل جوردان (32292)، وويلت تشامبيرلاين (31419).

وكان نوفيتسكي في حاجة الى 20 نقطة ليبلغ حاجز الثلاثين ألف نقطة وهو ما حققه في الربع الثاني، وأنهى المباراة مع 25 نقطة.

في المقابل، سجل راسل وستبروك 58 نقطة، الأعلى في مسيرته، إلا ان ذلك لم يحل دون خسارة فريقه اوكلاهوما سيتي ثاندر أمام بورتلاند ترايل بلايزرز 121-126.

وكان الرقم القياسي الشخصي لوستبروك هداف الدوري هذا الموسم، 54 نقطة. اما النقاط الـ 58 التي سجلها فهي ثاني أفضل رقم هذا الموسم، بعد الـ 60 نقطة لكلاي طومسون من غولدن ستايت.