راموس يتهم ميسي بالسرقة ويرد على محاولة اغتياله!..

عبّر المدافع الإسباني سيرجيو راموس عن سعادته العارمة بمساعدة فريقه ريال مدريد على قلب الطاولة وتحقيق الفوز على مستضيفه نابولي، إذ أكد أنه دائما ما يقاتل من أجل الفريق ويكون سعيدا بالمساهمة في الانتصارات بنفس هذه الطريقة.

قائد النادي الملكي خاض بملعب «ساو باولو» مباراته الـ 100 في دوري أبطال أوروبا وبهدفيه عن طريق الرأس، قاد فريقه لتكرار الفوز بنفس نتيجة الذهاب (3-1) ضامنًا له بذلك تأهلاً مريحا جدا لربع نهائي المسابقة.

وقال المدافع الملقب بـ «الماتادور» عقب اللقاء: «أعتقد أنها كانت مباراتي المئوية في هذه المسابقة الأوروبية وأنا سعيد جدا بالهدفين اللذين تمكنت من تسجيلهما وأود أن أهديهما للجماهير. أكون فخورا جدا بنفسي في مثل هذه اللحظات وأتمنى أن يكون القادم أفضل».

واستطرد «عانينا في الشوط الأول، لكننا عدنا بقوة بعد ذلك وحققنا المهم. قبل أسبوع، حاولوا اغتيالي بالكلام والآن أنا البطل. دائما ما أقاتل من أجل تقديم أفضل ما في جعبتي، الفريق عرف بدوره كيف يعاني ومن المهم أن نكون متحدين بتلك الطريقة».

وردّ راموس على اتهامه بتقليد احتفال «الهاتف» الذي قام به نجم برشلونة ليونيل ميسي عقب التسجيل بمرمى سيلتا فيغو، كاشفاً بان قائد الأرجنتين هو من سرق الفكرة منه، حيث أكّد أنه كان أول من قام بذلك الاحتفال في الكامب نو بعد ما سجل في الكلاسيكو الأخير.

وقال راموس: «احتفال الهاتف؟.. قمت به قبل ميسي ويُمكنكم التأكد من ذلك بالرجوع للأرشيف.. كنت أول من قام به بالكامب نو خلال الكلاسيكو الأخير».