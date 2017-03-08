سباق بنك ميد..

جال فريق عمل جمعية بيروت ماراثون على مسار سباق Bankmed للشباب الذي سيقام الأحد 2 نيسان المقبل في منطقة ضبية تحت شعار «لأنوّ بيركض للوطن.. ركضلو» بحضور نائب الرئيس العميد المتقاعد حسان رستم ومدير السباقات وسام ترّو الذي قدّم الشروحات الوافية عن المسار.

ونوّه العميد رستم خلال الجولة بالجهود المبذولة من إدارة السباق وبالمتابعة المباشرة من قبل ترّو مقدماً بعض المقترحات بما يساعد على توفير أعلى معايير ومواصفات السباقات ذات السمة الإحترافية ومشدّداً على تنفيذ التوجيهات من قبل فريق العمل الميداني بما يساهم في إخراج نسخة مثالية من السباق ولا سيما أنه يتّصل بهدف الدعم للجيش، وشدّد ترّو على ضرورة الإسراع في عملية التسجيل للمشاركة في السباق حيث المهلة الأخيرة يوم 21 آذار الحالي وذلك عبر المراكز الآتية: جميع فروع سبينيس. مكاتب جمعية بيروت ماراثون (مار تقلا – الحازمية) سنتر مكاتب – ط 4. إدارات المدارس الرسميّة والخاصّة أو عبر البريد الإلكتروني: beirutmarathon.org. ويتضمن السباق الركض للمسافات الآتية: الساعة 8:30 صباحاً: سباق 2 كلم تنافسي (مواليد 2004 – 2010). الساعة 9:00: سباق 2 كلم لذوي الإحتياجات الخاصّة (مواليد 2000 – 2017). الساعة 9:30: سباق 5 كلم تنافسي (مواليد 2000 – 2003). الساعة 10:00: سباق 5 كلم للمرح (كل الأعمار).

شيحا بطل الباك غامون..

أقامت اللجنة التأسيسية للاتحاد اللبناني للباك غامون (طاولة الزهر بنسختها الأجنبية) وبرئاسة إميل ادمون شاغوري دورة خاصة للمحترفين في أوتيل برومناد – الزلقا، وشارك فيها 16 لاعبا ولاعبة من مختلف المناطق والأعمار.

وبعد مبارزة ومنافسة مثيرة وفي أجواء ودية ومميّزة توّج في نهايتها طوني شيحا ومحرزا المركز الأول، وحلت ثانية كلودين عقيقي، ثالث غسان يوسف ورابع هادي كترا الذي أحرز جائزة الترضية، وأشرف على البطولة لجنة مؤلفة من السادة نائب الرئيس جان كلود خوري، الأمين العام فادي اسمر والأعضاء جوزيف خير الله، تابت تابت ومنير العلم.

الراسينغ يحدّد موقفه..

صدر عن اللجنة الإدارية لنادي الراسينغ بيروت البيان التالي:

إنّ نادي الراسينغ يأسف ويستنكر ما وصلت إليه الأمور في لعبة كرة القدم، خصوصاً ما شاع من أنباء عن تعليب وتركيب في نتائج المباريات إلى أخطاء تحكيمية باتت لا تُحتمل، إلى محاولة خرقِ القوانين وتسيير الأمور حسب رغبة بعض الأندية. وكنّا منذ بداية الموسم نحاول لفتَ نظر الجميع إلى الخطر المحدق باللعبة عبر كتاب رسمي وجّهناه الى الاتحاد قبل اشهر، حيث طرحنا ضرورة احترام القوانين وتطبيقها على الجميع بشكل متساوٍ، كما حاوَلنا لفتَ النظرِ إلى الأخطاء التحكيمية في عدد كبير من المباريات التي لم يعد بالإمكان تسميتها أخطاء بشرية لكثرتها خصوصاً في المرحلتين الأخيرتين من الدوري.

كما طالبنا الاتحاد الكريم بضرورة تنفيذ القانون وعدم تدوير الزوايا لإرضاء فريق على حساب فريق آخر، والنتيجة اليوم من وجهة نظرنا أنّ الاتحاد وضعَ نفسه بمكان لا يُحسَد عليه وأصبح الاعتراضُ عاماً وشاملاً من كلّ الأندية.

إنّ الأخطاء التحكيمية التي رافقت مباراتينا الأخيرتين في الدوري وعدد البطاقات الصفراء التي حصَل عليها لاعبونا حتى بات نصف فريقِنا مغيّباً، وجعلَنا نضع علامات إستفهام حول من يُسيّر البطولة. وبعد اليوم لم يعد بالإمكان السكوت عمّا يحصل، لذا نرفع الصوت عالياً محذّرين من مغبّة الاستمرار ممّا يدور في أورقة اللعبة.

لذا ندعو الاتحاد الذي نَعتبره الطرَف المسؤول عن كلّ الأندية وعن حماية اللعبة من الفاسدين والمُفسدين والمراهنات التدخّلَ فوراً وبقرارات حاسمة لوضع النقاط على الحروف وتصويب المسيرة الرياضية.

مجلس أمناء الحكمة..

عقدت اللجنة الإدارية لنادي الحكمة الرياضي – بيروت جلسة لها، واتخذت قرارها بالاجماع بتسمية وإعلان بيار جوزيف شهوان رئيساً لمجلس أمناء النادي للتعاون مع لجنته الإدارية وللمساهمة في رعايته والمساعدة على تمويله واعطائه الأبعاد اللازمة من أجل تحقيق غاياته وأهدافه وطموحاته الشخصية.

كذلك صدر عن نادي الحكمة الرياضي – بيروت تعميم يطلب بموجبه من الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية توخي الدقة حول كل ما يتعلق بأخبار نادي الحكمة وعدم الأخذ واعتبار واعتماد أي خبر سوى الأخبار الصادرة عن أمانة سر النادي.

بطولة دولية بالتزلج..

غداة انتهاء بطولة آسيا للناشئين التي شاركت فيها 12 دولة، نظّم الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج البطولة الدولية على منحدرات المزار كفردبيان في اسلوب التعرج القصير تحت اشراف الاتحاد الدولي وفي ظل طقس مشمس رائع.شارك في البطولة متزلجون ومتزلجات من الأرجنتين وكوريا الجنوبية وأوزباكستان وإيران ولبنان، وهنا النتائج:

ذكور:

1- حسين سافيه شمشاكي (إيران): 1.30.36 دقيقة

2- محمد كيادارباساداري (إيران): 1.30.45 د

3- كاملجون توختاييف (أوزباكستان): 1.36.16 د

واحتل اللبنانيون سيزار عرنوق المركز الخامس وجيفري زينا المركز السادس وداني شمعون المركز السابع وطارق فنيانوس المركز الثامن وألان بحلق المركز التاسع وسيريل كيروز المركز العاشر.

اناث:

1- انجليكا بيركنر (الأرجنتين): 1.38.19 د

2- بيلين بيركنر (الأرجنتين): 1.39.55 د

3- ماركارينا بيركنر (الأرجنتين): 1.39.65 د

واحتلت اللبنانيات ناتاشا مخباط المركز السادس وليتيسيا خوري المركز التاسع وجاكي شمعون المركز العاشر.

بطولة كرة اليد..

تنطلق عند الساعة 19:30 من مساء يوم الخميس مباريات المرحلة السادسة من بطولة لبنان في كرة اليد بلقاء قوي يجمع الصداقة المتصدر برصيد 15 نقطة وفوج إطفاء بيروت الثالث بـ 13 نقطة.

ويلعب عند الساعة 21:00 من مساء اليوم نفسه الشباب مار إلياس الثاني بـ 15 نقطة مع الجيش اللبناني الرابع بـ 13 نقطة.

وتستكمل المرحلة عند الساعة 16:30 من بعد ظهر يوم الجمعة 10 آذار الجاري بمباراة المبرة السابع بـ 6 نقاط والجمهور الأخير بـ5 نقاط، على أن تختتم عند الساعة 21:00 من مساء اليوم نفسه بلقاء قوي يجمع هوليداي بيتش الخامس بـ 7 نقاط والليسيه ناسيونال السادس بـ 6 نقاط.

وتقام جميع المباريات في قاعة حاتم عاشور لنادي الصداقة على طريق المطار.