فدائيون نجماويون!..

أكدت مصادر نجماوية ان الغاني نيكولاس كوفي مهاجم فريقه الأول لكرة القدم، خضع للعلاج بمستشفى المقاصد في بيروت، حيث تم تقطيب الجرح العميق في ذقنه، بـ 16 غرزة، وكان تعرّض له بالدقائق الأولى لمباراة صحم العماني بكأس الاتحاد الآسيوي ورفض كوفي استبداله حتى تمكن من تسجيل هدف الفوز، كما لعب المدافع بلال نجارين اللقاء؛ متحاملاً على نزلة برد أصابته.

قرعة بطولة العرب..

تقرر إجراء قرعة البطولة العربية للأندية التي سيشارك بمنافساتها العهد اللبناني، في 2 أيار/ مايو المقبل، حيث ستوزع الأندية الـ 12 المتأهلة على 3 مجموعات، إذ تلعب الأولى بالقاهرة والثانية والثالثة بالإسكندرية، وستقام البطولة في مصر، خلال الفترة من 22 تموز/ يوليو حتى 5 آب/ أغسطس 2017، علماً بان مختلف الأمور التنظيمية، سوف يتولاها اتحادا الكرة المصري والعربي.

رفض طرابلسي..

كشف معنيون ان نادي المتحد طرابلس رفض تأجيل مباراته أمام الرياضي المقررة الجمعة، بعدما طلب بطل لبنان من اتحاد السلة تأجيلها، بسبب مغادرته الى الأردن، للمشاركة ببطولة غرب آسيا، وتؤكد مصادر الاتحاد، انه لا يمكنه تأجيل أي مباراة بدون موافقة الطرفين وهذا لم يحصل بين الناديين، علما بان إدارة بطل لبنان، تعترض بشدة على إقامة المباراة، قبل سفر فريقها للأردن.