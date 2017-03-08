نجوم لبنان يهزمون أساطير البرازيل استعراضياً..

احتضنت العاصمة اللبنانية بيروت مساء الأربعاء، حدثاً كروياً مميزاً شهد مشاركة نجوم سابقين لكرة القدم البرازيلية، وأبرزهم نجم برشلونة السابق ريفالدو، وذلك في المباراة الاستعراضية التي جمعت نجوم الكرة اللبنانية مع قدامى الكرة البرازيلية وأسفرت عن فوز نجوم لبنان 4 – 2 على ملعب بيروت البلدي.

وسجل للبنان محمد قصاص ومحمد حيدر (2) وأحمد زريق، وللبرازيل هوبسون وأندرسون.

وقاد الفريق البرازيلي المدرب كارلوس دونغا، وضمت تشكيلة الفريق21 لاعباً أبرزهم ريفالدو وكليبرسون وباولو سيرجيو وزي كارلوس وفيولا وادميلسون وجونينيو.

وأشرف على الفريق اللبناني المدرب الوطني اميل رستم افضل مدرب لبناني العام الماضي بقيادة قائد منتخب لبنان السابق رضا عنتر.

مثّل نجوم لبنان: الحارسان مهدي خليل وعلي حلال واللاعبون علاء البابا، محمد حيدر ، زهير عبدالله، محمود كجك، حسن شعيتو، رضا عنتر، بلال حاجو ، عمر الكردي ، سيرج سعيد ، احمد زريق، حمزة علي ، ادمون شحادة ، اسماعيل فاضل ، محمد قصاص ، احمد المغربي ، عباس عطوي اونيكا ، علي السعدي ، زين طحان. المدرب : اميل رستم

مثّل نجوم البرازيل : الحارس غابريال واللاعبون زي كارلوس، سوبونسا ، امارال ، ادميلسون ، باولو سيرجيو ، شوكينيو ، ريفالدو ، فيولا ، كليبرسون ، مينيرو ، هوبسون ، اندرسون ، اندرسون ، لويزاو،كريستوفر . المدرب : كارلوس دونغا .