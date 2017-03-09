بالفيديو والأدلة الدامغة: هل اهدى الحكام وبمعاونة لاعبي سان جيرمان التأهل لبرشلونة؟..

اعترف أوناي إيمري المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم بأن فريقه أهدر فرصة رائعة لتفجير مفاجأة من العيار الثقيل وتوجيه ضربة قوية في دوري أبطال أوروبا، كما ألقى ببعض اللوم على الحكام عقب خسارة الفريق الباريسي 1 / 6 أمام برشلونة الإسباني.

وقلب برشلونة نتيجة المواجهة لصالحه بشكل كان اقرب للمستحيل حيث سبق له أن خسر صفر / 4 في مباراة الذهاب على ملعب فريق سان جيرمان قبل ثلاثة أسابيع فيما فاز في مباراة الإياب 6 / 1 ليتأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا بالفوز 6 / 5 في مجموع المباراتين.

وقال إيمري في تصريحات إعلامية بعد المباراة: “يمكن تلخيص المباراة في ثلاثة عناصر: مستوانا، الذي لم يكن على المستوى المطلوب في معظم الفترات، والتحكيم والفريق المنافس الذي استطاع فعل كل شيء في المباراة“.

وأوضح إيمري: “لم يكن أداؤنا بالمستوى المطلوب في الكثير من فترات المباراة. لم نكن بحالتنا. لم نقدم المستوى الرائع الذي قدمناه في مباراة الذهاب ونال الفريق العقاب على هذا في الشوط الأول“.

وأضاف: “في الشوط الثاني، رد سان جيرمان ونجح في تقديم مزيد من القدرة الهجومية.. ولكن كانت هناك قرارات الحكام الذين لم يحتسبوا ضربة جزاء لنا عندما كانت النتيجة تقدم برشلونة 3 / 1 وكان من الممكن أن تصبح 3 / 2″.

وأكد إيمري أن برشلونة تفوق تماما في الدقائق الخمس أو العشر الأخيرة من المباراة والتي شهدت ثلاثة أهداف.