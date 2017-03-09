برشلونة يتأهل بمواجهة مجنونة بالوقت الضائع برفقة دورتموند الألماني..

حقق فريق برشلونة فوزاً مجنوناً، وتأهل لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوز كاسح على باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 6-1 مساء الأربعاء في ملعب كامب نو، ليعوضخسارته ذهابا برباعية نظيفة.

وبدأت المواجهة بسيناريو مثالي لبرشلونة، حيث سجل الهدف الأول بعد مرور ثلاث دقائق فقط، بضربة رأس لمهاجمه لويس سواريز، بعدما تابع كرة ضالة داخل منطقة الجزاء، مستغلاً خطأ مشتركامن الدفاع الفرنسي والحارس الألماني كيفن تراب.

إلا أن الفريق الكتالوني لم يستغل الصدمة المبكرة، بل تماسك سان جيرمان ومدربه أوناي إيمري، لكن لاعبيه لم يشكلوا أي خطورة إطلاقًا طوال الشوط الأول، باستثناء عدة ركلات ركنية غير مؤثرة،ومطالبة بركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد ضد ماسكيرانو. ضغط البارسا بقوة بحثًا عن ثغرة دفاعية، وهدد المرمى بتسديدات لميسي ونيمار ولويس سواريز، حتى جاء الفرج بمجهود فردي منأندريس إنييستا الذي اخترق، ولعب كرة بكعبه أكملها ليفين كورزاوا بالخطأ في مرماه.

البداية كانت مثالية أيضًا في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، حيث حصل نيمار على ركلة جزاء، سجل منها ليونيل ميسي الهدف الثالث في الدقيقة 50، ليتخلى الضيوف عن الحذر الدفاعي،وتحركوا لتهديد مرمى البارسا حيث أضاع كافاني فرصة خطيرة بكرة في القائم الأيسر بعد دقيقتين فقط من هدف ميسي. كما تحرك إيمري لتنشيط هجومه بإشراك دي ماريا مكان لوكاس مورا، بعدهاضرب إدينسون كافاني آمال البارسا في مقتل بتسديدة قوية في الشباك بالدقيقة 62، مسجلاً الهدف الأول، بعدها أضاع النجم الأوروغوياني فرصة هدف ثان من انفراد تام، تصدى له مارك أندريه تيرشتيغن.

واستسلم فريق برشلونة، وسط تنظيم دفاعي مميز لمنافسه، ونال التعب من لاعبيه لذا أجرى لويس إنريكي 3 تبديلات لتنشيط الصفوف بإشراك أردا توران، سيرجي روبرتو وأندري غوميز مكانإنييستا، راكيتيتش ورافينيا.

وفي الدقيقة 86، أضاع دي ماريا انفرادًا تامًا بالمرمى، ليهدر فرصة هدف ثان محقق، رد عليه نيمار بتسديد الكرة في جسد المدافع بدلاً من المرمى الخالي، بعدها سجل النجم البرازيلي هدفين متتاليينمن ركلة حرة وركلة جزاء في الدقيقتين 88 و91. وتواصلت الإثارة، وتألق نيمار نجم اللقاء الأول بلا منازع، حيث مرر كرة عرضية، سجل منها سيرجي روبرتو الهدف السادس، ليحقق الفريقالكتالوني المعجزة، ويتأهل لدور الثمانية من الباب الكبير.

وسحق بوروسيا دورتموند الألماني ضيفه بنفيكا البرتغالي 4-0، ليتأهل برفقة برشلونة.

وكان بوروسيا دورتموند خسر مباراة الذهاب في البرتغال، بهدف دون رد. وأحرز رباعية بوروسيا دورتموند، كريستيان بولسيتش وبيير إيمريك أوباميانغ في الدقائق 4 و59 و61 و85.