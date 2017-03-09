برشلونة “يخرب بيت” متعاطي المراهنات!..

ربما كانت العودة الأفضل على الإطلاق في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ولم يتوقعها سوى مجموعة قليلة، إذ راهن قليلون فقط على نجاح برشلونة في العودة ضد باريس سان جرمان، الأربعاء.

ووفقا لشركة وليام هيل للمراهنات لم يتوقع سوى 7 في المئة أن يقلب برشلونة تأخره 4-صفر في مباراة الذهاب، وكانت المراهنات على فوز الفريق بالبطولة ضعيفة للغاية قبل الفوز الساحق إيابا.

وسجل برشلونة 3 أهداف بعد الدقيقة 88 ليفوز 6-1 في المباراة و6-5 في مجموع المباراتين ويتأهل لدور الثمانية في البطولة الأوروبية الأولى للأندية، وبعد المباراة تصدر برشلونة رهانات الفوز باللقب.

وكان رئيس النادي الكتالوني، جوسيب بارتوميو، قال في تصريحات بعد المباراة: “المباراة كانت رائعة. بدأ التحضير لها منذ مواجهة الذهاب في باريس. قدم الفريق عملا رائعا“.

وتابع:”أهنئ لويس إنريكي والطاقم الفني واللاعبين. كنا نؤمن بإمكانية تحقيق العودة. أهنئ أيضا سان جيرمان الفريق الكبير. نحن في ربع النهائي، وهذا هو هدفنا“.

وأضاف: “إنه تأهل تاريخي وأهنئ الجميع على هذا الإنجاز الذي لن ننساه مطلقا“، وأردف: “هي فقط البداية لأننا تأهلنا لربع النهائي والآن علينا التفكير بكيفية الوصول إلى النهائي والفوز“.