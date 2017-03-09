كيف أراح مانشستر سيتي نظيره تشلسي بالصدارة؟..

أهدر مانشستر سيتي فرصة تقليص الفارق إلى 8 نقاط بينه وبين تشلسي المتصدر عندما سقط في فخ التعادل أمام ضيفه ستوك سيتي صفر–صفر، في مباراة مقدمة من المرحلة الثامنة والعشرين.

واكتفى مانشستر سيتي بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 56 نقطة بفارق الأهداف خلف توتنهام الثاني و10 نقاط خلف تشلسي، فيما رفع ستوك سيتي رصيده إلى 36 نقطة في المركز التاسع.

وافتقر مان سيتي، الذي انتصر في آخر 4 مباريات في الدوري للإبداع والقدرة الهجومية في شوط أول متواضع وبدأ في التحسن في الشوط الثاني، إذ أهدر ليروي ساني وديفيد سيلفا وكليشي إيهيناتشو فرصا عدة.

وكان ستوك أفضل من منافسه في الشوط الأول، وكان يمكن لمامي بيرام ضيوف أن يهز الشباك لكن الفريق نجح في احتواء ضغط سيتي قرب النهاية.