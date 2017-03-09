ماذا قال مالك سان جيرمان القطري عن الحكام؟..

أكد القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه لا يجب البحث عن أعذار عقب خسارة فريقه بنتيجة كبيرة (6-1) أمام برشلونة في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال على ملعب كامب نو وتوديع البطولة.

وأشار الخليفي في تصريحات نشرتها صحيفة (ليكيب) الفرنسية اليومية: “حتى وإن كانت هناك ركلتي جزاء لصالحنا لم تحتسبا، لا يجب أن البحث عن أعذار. لم نلعب في الشوط الأول. من الصعب تقبل نتيجة اليوم لاسيما بعد نتيجة مباراة الذهاب (4-0)، ولكن ليس بيدنا أي شيء آخر“.

وأضاف: “استقبال ثلاثة أهداف في سبع دقائق بعدما كانت النتيجة (3-1)، أمر قاسٍ للغاية“، مشيرا إلى أنه لم يتحدث بعد مع اللاعبين.

وأتم تصريحاته قائلا: “لم أتحدث مع اللاعبين بعد، هذه ليست اللحظة المناسبة“.

وحقق البلاوغرانا عودة تاريخية بكل المقاييس بعدما دك شباك باريس سان جيرمان الفرنسي بسداسية مقابل واحد في سيناريو درامي وبلغ ربع نهائي دوري الأبطال وذلك خلال مباراة إياب ثمن النهائي على ملعب (كامب نو).

وبعد أن خسر مباراة الذهاب برباعية نظيفة على ملعب (حديقة الأمراء)، تمكن الفريق الكتالوني من تحقيق انتفاضة تاريخية والتفوق خلال مباراة الإياب بستة أهداف لواحد ليقتنص بطاقة العبور لربع النهائي بإجمالي المواجهتين بنتيجة (6-5).