انتقل الى رحمته تعالى

عاد عبد الرضا سكيكي

(أبو رضا)

ابناؤه رضا، مالك، وسيلة وناصر

تقبل التعازي طوال أيام الاسبوع في منزله بدير قانون النهر.

وتقام ذكرى الاسبوع عن روحه الطاهرة في حسينية بلدته اليوم الجمعة 23 كانون الأول الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

الآسفون آل سكيكي

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انتقلت الى رحمته تعالى

هدى شكري الشاعر

ارملة سركيس ناصيف المعلم

ابنتها غادة زوجة جورج طنوس وابنتاهما لمى وهلا

تقبل التعازي اليوم الجمعة 23 كانون الأول الجاري في صالون كنيسة القديسين قسطنطين وهيلانة، جونية، من الساعة 2 بعد الظهر ولغاية 7 مساءً.