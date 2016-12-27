{يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي الى ربك راضية مرضية فأدخلي في عبادي وأدخلي جنتي} (صدق الله العظيم)

آل خليفة

وعموم أهالي الغازية

والصرفند وقناريت

ينعون إليكم فقيدهم الكبير القنصل

مصطفى الحاج رضا خليفة (أبو رضا)

الحائز على وسام الأرز الوطني

برتبة كومندور

وسام الأرز اللبناني من رتبة ضابط

ووسام الاستحقاق العاجي

برتبة ضابط

زوجته نتيجة صالح البربير

ولده: رضا (قنصل ساحل العاج في لبنان)

أشقاؤه: المرحومين الحاج محمد، علي، الحاج حسين (المختار أبو طلال)، فضل وحيدر

شقيقاته: المرحومة زهية (أرملة المرحوم الحاج حسن ابراهيم غدار)، المرحومة نازك (أرملة المرحوم الحاج محمد تامر غدار)، فاطمة (أرملة المرحوم كاظم خليفة)

المرحومة زمزم (أرملة المرحوم أجمل جفّال) وسلمى (أرملة المرحوم الحاج محمد توفيق خليفة)

يصلى على جثمانه الطاهر الساعة الحادية عشرة من يوم الأربعاء 28 كانون الأول 2016 في جبانة بلدته الغازية

تقبل التعازي للرجال والنساء قبل الدفن وبعده في دارة المرحوم الحاج رضا خليفة.

الآسفون: آل خليفة، البربير وجفّال وعموم أهالي الغازية

والصرفند وقناريت