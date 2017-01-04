بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء الله وقدره ننعى أليكم المرحوم بإذن الله تعالى فقيدنا الغالي

الحاج بشير سعيد تميم

زوجته: الحاجة عفاف شاهين

أولاده: عدنان, هيثم وباسم تميم

ابنته: مهى زوجة المهندس رمزي فاخوري

أشقاؤه: الحاج فايز تميم، الحاج محمّد علي تميم والمرحوم الحاج نور الدين تميم

شقيقته: المرحومة الحاجة نادية زوجة المرحوم الحاج عفيف سلام

صُلي على جثمانه الطاهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 5 ربيع الآخر 1438هـ الموافق فيه 3 كانون الثاني 2017هـ في جامع الخاشقجي حيث ووري الثرى في جبانة الشهداء

تقبل التعازي في الثالث للرجال والنساء اليوم الخميس 5 كانون الثاني 2017 في قاعة مسجد عين المريسة وذلك بين صلاتي العصر والمغرب.

للفقيدة الرحمة ولكم الأجر والثواب

إنا لله وإنا إليه راجعون

الراضون بقضاء الله وقدره:

آل تميم، شاهين، حطب، الحشاش

فاخوري، البنا، سلام، شومان، كلش، سرباه، حلبي وأنسباؤهم

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بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة الله تعالى ننعى وفاة فقيدنا الغالي المرحوم

الحاج

قاسم دعاس محفوظ

أولاده بسام – محمد – صلاح – الحاج علي – أمال زوجة هاني شرف الدين –

وفاء زوجة نديم محفوظ – سناء زوجة مالك مرتضى

نجوى زوجة المرحوم كامل محفوظ – والمرحومة الدكتورة هناء

تقبل التعازي في منزل المرحوم في الهرمل لغاية يوم الأحد في 8/1/2017

وفي بيروت يوم الثلاثاء في 10/1/2017 في مركز جمعية التخصص والتوجيه العلمي قرب أمن الدولة من الساعة الثانية بعد الظهر لغاية السادسة مساءً.

للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب.

الآسفون آل محفوظ – آل شرف الدين – آل مرتضى – آل طه – وعموم أهالي بعلبك الهرمل

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ابنة الفقيدة رولا بيوض زوجة جورج جلاد وعائلتها

أشقاؤها شفيق موسى عطايا وعائلته (في المهجر)

طانيوس موسى عطايا وعائلته (في المهجر)

الياس موسى عطايا وعائلته

شقيقتاها أوليفيا أرملة فضلو حداد وعائلتها (في المهجر)

عايدة أرملة ايلي أبي زيد وعائلتها

ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدتهم الغالية المرحومة

ماري موسى عطايا

تقبل التعازي اليوم الخميس الواقع في 5 كانون الثاني 2016 في صالون كنيسة مار جرجس، الشوير، إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.